Tricks beim Digitalen

Westend61/imago Die Printverluste können durch sogenannten E-Papers bisher nicht ausgeglichen werden

Die dramatische Nachrichtenlage lässt den Bedarf an aktuellen und qualifizierten Informationen steigen. Davon sollten in erster Linie Zeitungen und Nachrichtenmagazine profitieren. Umfragen zeigen immer wieder, dass die Menschen der Presse weit mehr Vertrauen schenken als diversen »News« aus dem Internet. In den aktuellen Auflagentrends widerspiegelt sich der Bedarf allerdings nicht. Zu Wochenbeginn hat die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) Zahlen für das erste Vierteljahr 2022 veröffentlicht.

Vereinzelt gab es tatsächlich Zuwächse. So konnten sich Die Zeit um 5,6 und Der Spiegel sogar um 9,3 Prozent steigern, die Bild am Sonntag kam auf ein kleines Plus von 1,2, das Handelsblatt auf 0,4 Prozent. Das war’s dann aber auch schon. Insbesondere die Tageszeitungen müssen sich mit weiterhin sinkenden Verkaufszahlen abfinden.

Zwischen Januar und Ende März 2022 sind in Deutschland pro Tag durchschnittlich 13,4 Millionen Tageszeitungen verkauft worden, das waren 589.000 Exemplare oder 4,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zählt man nur den Absatz im Abonnement und Einzelverkauf zusammen, war der Rückgang noch stärker: minus 670.000 Exemplare bzw. 5,3 Prozent auf zwölf Millionen. Der Grund für die Diskrepanz liegt im Zuwachs bei den Bordexemplaren und »sonstigen Verkäufen«, die mit Rabatt verbreitet wurden.

In diesen Zahlen sind die sogenannten E-Papers enthalten – digitale Ausgaben der gedruckten Zeitungen, die meist billiger als die Printvariante zu haben sind. Ihre Auflage hat sich im ersten Quartal 2022 um 12,6 Prozent auf 2,1 Millionen Stück erhöht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die gedruckte Gesamtauflage allein – ohne E-Papers – nur noch 11,3 Millionen Exem­plare betragen hat und binnen Jahresfrist um 5,3 Prozent gesunken ist. Davon sind 10,8 Millionen im Abo und am Kiosk verkauft worden, ein Rückgang um 7,6 Prozent. Von den E-Papers sind nur 42 Prozent voll bezahlt worden.

Diese Zahlen stehen in einem verstörenden Gegensatz zur Eigenwahrnehmung der Verlagshäuser. In einer Umfrage, die der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger im Februar 2022 veröffentlichte, hatte sich ein Drittel von ihnen überzeugt gezeigt, dass ihre Gesamtauflage schon im laufenden Jahr wegen stark steigender E-Paper-Verkäufe steigen werde, ein weiteres Drittel rechnete damit bis 2027.

Nun wird das Führungspersonal der Zeitungsverlage nicht kollektiv unter Wahnvorstellungen leiden. Bei den größeren regionalen und überregionalen Titeln zeigt sich in der Tat, dass die elek­tronischen Ausgaben die Printverluste zwar meist noch nicht ausgleichen, aber doch stark mindern. Allerdings wird dabei auch viel getrickst. Als ein krasses Beispiel kann Bild aus dem Hause Axel Springer dienen. Die meldete fürs erste Quartal 2022 eine verkaufte Gesamtauflage von 1,2 Millionen – ein Minus zum Vorjahr von 4,7 Prozent. Gleichzeitig sind die »sonstigen Verkäufe« um über 50 Prozent auf 145.000 gesteigert worden – fast ausschließlich E-Papers. Die »harte« Auflage (Abo und Kiosk) hat denn auch nur noch bei 942.000 gelegen und ist um 10,7 Prozent gesunken. Davon waren ganze 1.800 voll bezahlte E-Papers. Fazit: Die digitalen Ausgaben mildern zwar rechnerisch die Auflagenverluste. Aber das geschieht um den Preis stark verringerter Vertriebseinnahmen. Die gedruckten Ausgaben bleiben die Stütze des Geschäfts.

Wenn die großen Zeitungstitel dank digitalen Wachstums noch einigermaßen stabil bleiben, die Zahlen für die Branche insgesamt aber nach unten gehen, dann beleuchtet das eine bedenkliche Entwicklung: Die kleineren Blätter leiden um so stärker. Die Meldungen über eingestellte oder aufgekaufte Lokalzeitungen häufen sich – im ersten Quartal wurden solche Fälle im Raum Würzburg und Nürnberg sowie in Plauen bekannt. Damit wächst die Gefahr, dass der traditionelle Lokaljournalismus verschwindet. Onlineportale können die Lücke bislang nur unzureichend füllen. Das ist eine Gefahr für den demokratischen Diskurs.