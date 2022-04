Nachschlag: Kaninchen im Wahlkampf

Slavek Ruta/ZUMA Wire/dpa Selbst ein Kaninchen weiß: Man sollte nicht über jedes Stöckchen springen ...

Nehmen wir einmal an, ein Kaninchenzüchterverein müsste ums Überleben kämpfen, und in einer Illustrierten erschiene ein fieser Text über die Chefin: Vor Jahren habe ein übler Macker sie mit einer sehr jungen Frau betrogen. Sie erfuhr mit als letzte davon, machte Schluss, das mit dem Macker und der sehr jungen Frau lief noch eine Zeitlang weiter. Die Illustrierte hätte eine Stellungnahme der Chefin eingeholt, würde daraus aber keine Silbe zitieren, sondern der Chefin den Vorwurf machen, sich nicht genügend für die sehr junge Frau eingesetzt zu haben. Würden Vereinsmitglieder da mitgehen? Vielleicht. An der Horrorgeschichte über Janine Wissler im Spiegel neulich habe sie »komplett schockiert, dass so was überhaupt passiert«, sagt eine Frau aus der Linksfraktion im Rat der Stadt Köln. »Dass es nicht sofort ein konsequentes Handeln gegeben hat diesbezüglich, enttäuscht mich und macht mich auch wütend, nicht nur als Parteimitglied, sondern auch als Frau.« Die Linke ist in NRW derzeit im Wahlkampf. (xre)