ZUMA Press/imago/Montage jW

Flucht

Zu jW vom 20.4.: »Schutz vor Dumpinglöhnen«

Mehrfach wurde durch Hubertus Heil in den Massenmedien verlautbart, dass die Berufsanerkennung für ukrainische Kriegsflüchtlinge unproblematisch, kurzfristig, insbesondere in medizinischen Berufen, erfolgen soll. Ich bin HNO-Schwester aus der Ukraine, mit fast 40jähriger Berufserfahrung, einem Krankenschwesterndi­plom und einem Bachelorabschluss in Medizin. Ich habe jetzt meine Unterlagen zur Berufsanerkennung eingereicht. Hier werden von den Behörden beglaubigte Unterlagen und Dokumente gefordert, die aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht beschaffbar sind, da meine ehemalige Arbeitsstelle, das Krankenhaus in Mikolajiw, zerbombt wurde und auch andere städtische Behörden in der Folge nicht arbeiten. (…) Überall wird in Deutschland gejammert, dass medizinisches Fachpersonal fehlt, dazu bedarf es aber einer Berufsanerkennung, die in der gegenwärtigen Kriegssituation nicht zu realisieren ist – aber das interessiert den deutschen Beamten nicht. Man kann ja als Reinigungs- oder Hilfskraft zum Mindestlohn und noch darunter arbeiten. Das nennt sich dann Integration. (…)

Lidiia Hilim, Beelitz

Opfer

Zu jW vom 22.4.: »Sturm auf Stahlwerk abgesagt«

Was mich an einigen der Artikel über die Ukraine stört, ist, dass alles zwar sachlich formuliert ist, ohne dass der Autor aber Anteilnahme für die Opfer des Krieges zeigt. Man könnte meinen, hier geht es um Reportagen über ein Computerspiel. Ich erinnere mich viele Jahre zurück, als die US-Truppen Vietnam »in die Steinzeit zurückbomben« wollten. Damals gab es täglich einen Beitrag in der jungen Welt, in dem die Schicksale der Kriegsopfer beschrieben wurden. Putin betont ein ums andere Mal, dass es gegen die »Nazis« geht und natürlich nicht gegen die Zivilbevölkerung. Die Bilder von zerbombten Wohnblocks lassen mich daran zweifeln. Das kann doch nicht alles das »Asow«-Bataillon angerichtet haben, dem Putin stets die Schuld zuschiebt. Vielleicht könnte sich die jW auch mal um die Schicksale derjenigen Ukrainer kümmern, denen, flapsig gesagt, die Bomben auf den Kopf fallen? Oder verdienen ukrainische Kriegsopfer nicht unsere Anteilnahme?

Ullrich-Kurt Pfannschmidt, per E-Mail

Mutige Entscheidung

Zu jW vom 20.4.: »Weitersägen an Schwesigs Stuhl«

Das Eintreten der vorherigen Regierungskoalition von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern unter Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) für die Fertigstellung der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 aus Russland droht nach der russischen Invasion der Ukraine den Ruch eines finstereren Vaterlandsverrats anzunehmen. Die medial aufgeplusterte Empörung über die Gründung einer von Gasprom mehrheitlich finanzierten Umweltstiftung mit einer klaren parlamentarischen Zustimmung des Landtages spiegelte eine Situation, die von den massiven Sanktionsdrohungen der USA gegenüber dem Erdgasprojekt gekennzeichnet war. (…) Zweifellos ging es bei der Gründung um die Sicherung der baldigen technischen Fertigstellung der Nord-Stream-Leitung, nach deren Arbeitsbeginn die Umweltaspekte im Vordergrund stehen sollten. Die mutige Entscheidung hierzu von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Exministerpräsident Erwin Sellering und dem damaligen Energieminister Christian Pegel stützte sich zweifellos auf die realpolitischen Erfahrungswerte sozialdemokratischer Politik von Willy Brandt und Egon Bahr. Ihre Politik gegenüber der Sowjetunion und dem späteren Russland fußte auf der Berechenbarkeit getroffener Abkommen – so auch auf die stetige Zuverlässigkeit vereinbarter Energielieferungen selbst unter den Bedingungen des Kalten Krieges. Ähnlich wie es bisher auch unter den Bedingungen seit der »Zeitenwende« noch der Fall ist. Unter der derzeitigen Dominanz der USA scheinen die Zeiten souveräner Entscheidungen der westlichen Staaten vorbei zu sein. Ideologisierung und Russophobie bestimmen zunehmend die Außenpolitik der EU-Staaten, was unausbleiblich eine umfassende Militarisierung und Aufrüstung impliziert. In der Innenpolitik provoziert diese Entwicklung hysterische Verdächtigungen und Unterstellungen. Auch auf diesem Feld profilieren sich die gehorsamen Eiferer US-amerikanischer Vorherrschaftsinteressen: Norbert Röttgen (CDU) legt Schwesig schon einmal ihren Rücktritt vom Amt der Ministerpräsidentin nahe, und der Grüne, bei der Amtsvergaben zu kurz gekommene Anton Hofreiter fordert, gleich die gesamte »verfehlte deutsche Russland-Politik« zu untersuchen. Da ist es dann schon nicht mehr so weit weg, die damalige Regierung von Mecklenburg-Vorpommern zu Handlangern von Gasprom oder gar Putin zu deklarieren. Es bleibt nur zu fragen: Haben die Bundesregierung oder andere westeuropäische Staaten die USA eigentlich für ihre Angriffskriege gegen Restjugoslawien, Irak, Libyen oder Syrien auch mit Sanktionen belegt?

Prof. Dr. Gregor Putensen, Greifswald

Mathe für alle

Zu jW vom 20.4.: »Eine Erfolgsgeschichte«

Der Mathematikbeschluss von 1962 – was für eine Erfolgsgeschichte für den Unterricht in den Schulen der DDR, von Burga Kalinowski sehr eindrucksvoll am Beispiel der Mathematik-Olympiaden dargestellt. Um die geforderten Leistungen in der Breite als »Gesellschaftsprogramm« zu erreichen, war allerdings eine zentrale Führung und Organisation erforderlich. Deshalb enthielt der Beschluss auch die Forderung, eine zentrale staatliche Kommission für den Mathematikunterricht beim Ministerium für Volksbildung zu bilden. Ihr Leiter, Prof. Klaus Härtig (Humboldt-Universität zu Berlin), und der Sekretär der Kommission, Dr. Fritz Neigenfind (Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut, Berlin), arbeiteten viele Jahre gemeinsam mit Wissenschaftlern, Lehrern und Vertretern anderer Institutionen an der Umsetzung des Beschlusses, wozu auch die Verbesserung der Lehrerausbildung, neue Lehrpläne sowie Schulbücher, eine mathematische Schülerbibliothek und die Fachzeitschrift »Mathematik in der Schule« gehörten.

Dr. Anne Wessel, Berlin