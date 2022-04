Horror heute

Rapid Eye Movies/dpa Stumm in der Stube: Dario Argento (l.), Françoise Lebrun (r.) und der Abgrund

Westliche Gesellschaften, vor allem die europäischen, sehen sich mit Überalterung, Abstieg und Verfall konfrontiert. Die Perspektiven heißen Zuwanderung, Transhumanismus oder eben greise Öffentlichkeit. Angst, Angst, Angst vor dem unkontrollierbaren Ende des Ichs geht um. Wer will schon am Leben gehalten werden, wenn er verwirrt, verloren und alleine dahindarbt? Wer will schon in der Schweiz eingeschläfert werden wie eine gemeine Hauskatze? Vielleicht ist der Demenzfilm das originäre Genre des 21. Jahrhunderts. Zumindest gibt es ihn dieser Tage zuhauf und in allen Abstufungen von Ernsthaftigkeit zu sehen.

Gaspar Noés Demenzfilm ist einer von der sehr, sehr ernsthaften Sorte. Nix »Honig im Kopf« – der neurotische Drang zum »Palim-Palim« deutscher Unterhaltungsproduktionen liegt dem argentinischstämmigen Franzosen fern. Seine Neurose heißt Rausch und Immersion, immer zwanghaft mit dem Holzhammer ins bürgerliche Hirn, immer irgendwie Dekonstruktion. »Vortex«, Abwärtsspirale, nennt er sein Passionsspiel des Verfalls, dem (wieder einmal) niemand entkommen soll. An Sogwirkungen versucht sich Noé spätestens seit »Enter The Void«, seinem DMT-Traumreisen-Seelenwanderungs-Superhipster-Film von 2009. Dieser passte bestens in eine Zeit, in der das drogengeschwängerte, transzendierende Sexklubnichts der Berghain-Generation zur einzigen Avantgarde geworden war. Nun also noch mal Demenz. Ohne geilende Körper, dafür mit echten Menschen.

Im Prolog sitzt das alte Ehepaar irgendwo in Paris auf einer Dachterrasse und stößt auf die Liebe und das Leben an. Ein letzter glücklicher Moment, dann entzweit sie die Zeit. Im Split-Screen mit Handkamera gefilmt, laufen die Leben der Partner nebeneinander her, nur manchmal synchron, meistens nicht. Die Frau (Françoise Lebrun, 77), eine ehemalige Psychiaterin, leidet an fortschreitender Alzheimer-Krankheit, so die medizinische Diagnose. Sie verliert sich in den Labyrinthen, zuerst denen des Stadtviertels, dann der Wohnung, dann ihres Verstandes. Der Mann (Dario Argento, 81) ist im Oberstübchen topfit, ein immer noch aktiver Filmkritiker und Liebhaber fremder Frauen, gleichwohl kann er dem körperlichen Verfall nicht entgehen. Während er sich den Tag mit intellektueller Arbeit füllt, irrt sie verloren umher. Während er am Telefon von ozeanischen Orgasmen fabuliert, kauert sie stumm in der Stube.

Selbstverständlich sind bereits solche Szenen der reine Horror – vor allem für die Angehörigen, für diejenigen, die das Ausmaß der Tragödie verstehen könnten. Die Frau verkommt mehr und mehr zu einer weinerlichen Hülle ihrer selbst, der nur durch blanken Trost ohne weiteren Grund geholfen werden kann. Ähnlich verhält es sich mit den Gegenständen um sie herum. Die Wohnung voller Andenken, Dokumente und Fotos ohne den Kontext der Erinnerung verzerrt sich je nach Ausschnitt der Leinwand ins messihafte Chaos. Ordnung und Hoffnung sind allein Metiers des Menschen. Das 142 Minuten lang immer wieder zu erklären, ist wohl die einzige wertvolle Leistung von Noés Film. An welcher der gezeigten, diesmal eben nicht offensichtlich pornographisch ausgeschmückten Grausamkeiten soll der Zuschauer sonst lernen?

»Vortex« strudelt selbstverständlich streng nach unten, der totale Abgrund kommt mit dem Tod, mit dem Tod kommt für die Lebenden die Hölle. Noch mehr Verwirrung, Chaos, Drogen, Verzweiflung, dann die Jämmerlichkeit des Abschieds. Stellt sich die Frage, wieso das in einen Film muss, wenn er sich so nach fünf Minuten von selbst diktiert, also abschafft. Anders als bei »Enter The Void« geht es eben nicht um die Leere nach der Leere, sondern um die unweigerliche Auflösung der Sinnhaftigkeit des Lebens. Daraus folgt, dass man sich Noés Traktat auf keinen Fall aussetzen muss, sofern man auf pubertären Zynismus verzichten kann. Bei aller aufgesetzten Gefühligkeit landet man emotional doch wieder beim Faustfick im Sexklub, 2009. Zum Schluss ein Kind vor der Urnenstätte – jaja, der Kreislauf des Lebens. Nicht nur ein Film, ein Regisseur schafft sich ab.