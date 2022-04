Russland reagiert nur

Czarek Sokolowski/AP/dpa Einfache Rechnung: Keine Rubel, kein Gas (Pipeline im polnischen Rembelszczyzna)

Der europäische Preis für Erdgas sprang am Mittwoch um 20 Prozent. Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland die Lieferungen dieser essentiellen Energieträger in den europäischen EU- und NATO-Raum tatsächlich reduziert. Die staatlich kontrollierten Gasversorger in Polen und Bulgarien wurden von Gasprom informiert, dass die Versorgung der beiden Länder nicht mehr gewährleistet wird. Denn die beiden Staatsgesellschaften hatten sich geweigert, ihre Zahlungen in Rubel zu leisten.

Durch Bulgarien und Polen fließt der größte Teil des aus Russland kommenden Gases. Nur die durch die Ostsee laufende Pipeline Nord Stream 1 nimmt nicht diesen Weg. Aber keine Angst: Es sieht so aus, dass die Menge des Gases, die in Bulgarien und Polen ankommt, nur um den Teil reduziert wird, der von diesen Ländern in ihren Lieferverträgen mit Gasprom vereinbart ist. Die große Masse dürfte weiter an die Endverbraucherländer weitergeleitet werden. Der 20prozentige Preissprung beim Erdgas sollte auch in Relation gesehen werden. Gegenüber dem Niveau von vor einem Jahr hat sich der Erdgaspreis bereits versiebenfacht.

Die Gasversorgung Europas aus Russland ist angesichts des Krieges und der »umfassenden« Wirtschaftssanktionen erstaunlich stabil. Das zeigt sich am besten darin, dass die Ukraine unverändert mit Gas für den Eigenbedarf beliefert wird und – noch erstaunlicher – unverändert russisches Erdgas durch die Pipelines auf ihrem Territorium nach Westen durchleitet. Die Eigentümerin dieser Pipelines, Gasprom, bezahlt die Ukraine dafür auch ordnungsgemäß mit 2,66 Dollar je 1.000 Kubikmeter, was sich immerhin auf eine Milliarde US-Dollar im Jahr addiert.

EU-Chefkommissarin Ursula von der Leyen sprach, als sie vom Lieferstopp gegen Polen und Bulgarien hörte, von »Erpressung« und sagte, Russland sei ein »unzuverlässiger Lieferant«. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Russland scheint aufs äußerste bemüht zu sein, sich im Gegensatz zu den westlichen Sanktionierern so vertragstreu wie möglich zu verhalten. Bulgarien und Polen wurden erste Opfer des gebremsten Gasflusses. Nicht etwa, weil ihre Regierungen besonders aggressive Töne spucken, sondern weil ihre Verträge die Zahlung schon am Dienstag vorsahen und sie sich explizit weigern, wie von Moskau – angesichts der Sperrung seiner Euro- und Dollar-Konten – gewünscht, das Gas in Rubel zu zahlen. Auf der anderen Seite befinden sich Ungarn und die Slowakei, die explizit schon auf Rubel-Zahlung umgeschwenkt sind. EU-Kommission und EU-Rat »empfehlen« den Mitgliedsländern und Gasimporteuren nur, weiter in Euro zu zahlen.

Angesichts der Folgen, die ein kompletter Lieferstopp von Energie aus Russland für die Ökonomie wichtiger EU-Länder wie Deutschland hätte, kann man hier von so etwas wie Restvernunft in Brüssel sprechen.