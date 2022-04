IG Metall zieht positive Zwischenbilanz

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Warnstreik der Metaller bei Thyssen-Krupp in Ilsenburg (4.3.2021)

Bis Ende Mai werden in vielen Unternehmen in der Bundesrepublik Betriebsräte gewählt. Die Gewerkschaft IG Metall (IGM) blickt zuversichtlich auf das Ergebnis und zieht bereits eine positive Zwischenbilanz. In vielen Betrieben konnte die Gewerkschaft ihren Einfluss ausbauen.

»Angesichts von Kurzarbeit und pandemiebedingtem Homeoffice ist die bislang festgestellte Wahlbeteiligung von rund 62 Prozent ein sehr großer Erfolg«, sagte am Donnerstag IG-Metall-Vize Christiane Benner gegenüber dpa. Die Kandidaten der Gewerkschaft seien in den Belegschaften gut angekommen, zudem sei es gelungen, extrem rechte Kandidaten weitgehend aus den Gremien herauszuhalten.

Für einzelne Betriebe präsentierte die IGM bereits Ergebnisse: Beim Softwarekonzern SAP stellt man die stärkste Liste; beim neuen Tesla-Werk in Grünheide wurde die Gewerkschaftsliste mit neun von 19 Sitzen zur zweitstärksten Kraft.

Das soll sich in zwei Jahren ändern, denn spätestens dann sollte nach Auffassung der IG Metall der Betriebsrat neu gewählt werden müssen. Hintergrund sind Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes, nach denen das Gremium neu gewählt werden muss, wenn sich die Zusammensetzung der Belegschaft signifikant ändert – und das sieht die Gewerkschaft nach dem Hochlauf der Produktion als gegeben an. Für diesen Fall hofft die Gewerkschaft auf mehr Stimmen aus den Reihen der Produktionsarbeiter.

Im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg erzielten die Gewerkschafter 85,5 Prozent der Stimmen; an den Standorten des Konzerns in Braunschweig und Salzgitter holten sie 33 und 32 Mandate von jeweils 35. In Osnabrück holte man sogar alle 21 Mandate.

Ähnlich gute Ergebnisse präsentierte die IG Metall auch aus anderen Betrieben und in anderen Regionen. Aus Sachsen-Anhalt vermeldete sie zum Beispiel, sämtliche Mandate bei der Novelis Deutschland GmbH geholt zu haben oder bei der Thyssen-Krupp Presta Schönbeck GmbH. In den drei Ilsenburger Thyssen-Krupp-Werken holte man 92 Prozent der Mandate, und bei der IFA Holding in Haldensleben waren es immerhin zehn von 15 Sitzen.

Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IGM Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, hatte sich angesichts dieser Ergebnisse voller Stolz gezeigt. »Das sind natürlich Zahlen, die uns mit großer Zufriedenheit, aber auch mit Demut erfüllen«, hatte er Mitte April gesagt. Die IG Metall erweise sich als Anker in Krisenzeiten, was auch die Beschäftigten wüssten und mit ihrer Stimme an der Wahlurne unterstreichen würden.

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings, denn nur in den wenigsten Betrieben wird überhaupt ein Betriebsrat gewählt. Gewählt werden darf laut Betriebsverfassungsgesetz in jedem Betrieb mit mehr als fünf Beschäftigten – doch gewählt wird nur etwa in jedem zehnten dieser Betriebe. Und je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist auch die Wahl eines Betriebsrates. Bislang können auch weniger als die Hälfte der Beschäftigten im Betrieb mitbestimmen. Laut dem Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg (IAB) arbeiteten 2019 in Westdeutschland nur 41 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit einem Betriebsrat, im Osten waren es sogar nur 36 Prozent.

Gemeinsam mit anderen Gewerkschaften dringt die IG Metall darauf, die Mitbestimmung in den Betrieben auszuweiten. Nach ihrer Vorstellung sollen die Beschäftigten nicht nur bei ökologischen Themen mehr mitsprechen dürfen – sie setzen immer stärker auf Komanagement und wollen auch bei der strategischen Ausrichtung der Unternehmen ein Wort mitreden.

Deshalb fordert die IG Metall auch eine weitere Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Was die letzte Bundesregierung auf den Weg brachte, sei nur »ein Reförmchen« gewesen, sagte Benner. 50 Jahre nach der letzten grundlegenden Änderung müsse das Gesetz nun an die Bedingungen der Globalisierung angepasst werden. Außerdem müssten die Beschäftigten vor neuen digitalen Kontrollmöglichkeiten geschützt werden.