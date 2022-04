jW

»Jeder Schuss ein Russ’!« sagte ein Käufer im Zeitungsladen und zeigte auf eine Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung: »Die deutsche Kulturelite rüstet auf: Waffen liefern, Russen verbannen, Widerspruch verspotten«. Ich erwiderte: »Jeder Stuss ein Muss!«

Von Wladimir Kaminer erfahre ich, dass er täglich von allen möglichen Sendern und Redaktionen um Interviews über Russland gebeten wird und es jetzt nach Corona wieder mit Veranstaltungen losgeht. Er ist zu einer eingeladen, bei der es um »die russische Seele« geht.

Wie man weiß, wurde die EU gegründet, damit die europäischen Staaten ihre korruptesten und alkoholgefährdetsten Profipolitiker in deren Gremien und Ausschüsse abschieben können, wo sie keinen großen Schaden anrichten. Diese Truppe wiederum hat ein paar Einrichtungen gegründet, in denen sie die Allerdümmsten parkt. Eine davon ist das EU-Institut für Sicherheitsstudien. Die stellvertretende Direktorin dieses Klubs heißt Florence Gaub. In einer ZDF-Talkshow über den Ukraine-Krieg meinte sie, in ihrem Institut habe man herausgefunden, »dass, auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zur Gewalt haben, einen anderen Bezug zum Tod haben«.

Auch in der Bundeswehr-Zentrale auf der Bonner Hardthöhe wurde und wird wie verrückt über die Russen (im kulturellen wie im militärischen Sinne) nachgedacht, geradezu geforscht, u. a. auch in der quasi dazugehörigen »Bundesakademie für Sicherheitspolitik« und dem »NATO Defense College«. Ein vortragender Major, der dort schlau gemacht wurde, klärte uns 1998 ebenda über die damals noch neue NATO-Verteidigungsdoktrin auf: »Sie ist nicht mehr nach Russland hin angelegt, die russischen Soldaten haben inzwischen dieselbe Einstellung zum Krieg wie wir auch – sie wollen nicht sterben! Außerdem ist die Stationierung von Raketen in Ungarn und Polen z. B. so gut wie gesichert, es geht eigentlich nur noch darum, wieviel wir dafür zahlen müssen. Ganz anders sieht es jedoch bei den Arabern aus, mit dem Islam. Deswegen verläuft die neue Verteidigungslinie jetzt auch« – Ratsch! zog er hinter sich eine neue Landkarte auf – »etwa hier: zwischen Marokko und Afghanistan.«

Das waren nicht bloß leere Worte: Die nach 1998 ins Visier genommenen Wüstenkämpfe im Orient bedeuteten für die BRD-Waffentechnik und ihre Mannschaften, dass sie statt winterfest eher hitzebeständig sein mussten, was sich dann auf bundeswehr.de so anhörte: »Deutschlands neuester Panzer ›Puma‹ wurde in Dienst gestellt, zuvor hatte die Bundeswehr den stärksten Schützenpanzer der Welt zur finalen Testphase in die Wüste von Abu Dhabi geschickt. Die Panzergrenadiere warteten bereits ungeduldig auf ihn. Ruhig, fast lauernd steht der Schützenpanzer ›Puma‹ in seiner Stellung.«

Beim Standardgewehr »G 36« der Bundeswehr, von dem sie 176.000 bei Heckler & Koch erwarb und dann noch einmal einige zehntausend, die sie den kurdischen Peschmerga-Streitkräften im Irak für ihren Kampf gegen die Streitkräfte des »Islamischen Staats« schenkte, gab es mit der neuen NATO-Verteidigungsdoktrin Probleme: Das »G 36« war gegen das kalte Russland hin entworfen worden und traf bei hohen Temperaturen nicht mehr präzise. In Afghanistan konnte es deswegen nur eingeschränkt genutzt werden. Die Grünen sprachen von einem »Super-GAU für die Bundeswehr«.

Aber nun ist alles gut: Die deutschen Waffen funktionieren sowohl in Mali (gegen Islamisten) als auch in der Ukraine (gegen Russen) ausgezeichnet – behaupten jedenfalls die Wehrexperten. Kühner ist nur noch die Behauptung von Wikipedia: »Den Deutschen wird von Russen im allgemeinen unterstellt, ein besonderes Verständnis für die russische Seele zu haben.« Vielleicht bewog das den im Heeresmusikkorps 13 Erfurt an der Spielmannsflöte ausgebildeten Ronny Weiland, der dann im Zivilleben als Sänger tourte, dass er eine »Russische Seele«-CD auf den Markt schmiss.

Spötter meinten, damit sei eigentlich das Rohr von Kanonen besungen, das man ja auch »Seele« nennt. Andere tippten auf den Glühfaden bei der Glühbirne, der ebenfalls Seele genannt wird – wobei das Russische daran die Leninsche Formel »Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung« wäre.

Seltsamerweise kommen unsere rationalen Psychologen zu ganz ähnlichen Schlüssen wie die nationalen Sicherheitsexperten: Die russische Seele zeichne sich durch eine »Lust am Leiden« aus, meinte z. B. Michaela Fridrich schon vor elf Jahren im Deutschlandfunk, sie will das aus der russischen Musik rausgehört haben. Ähnlich heißt es auf bedeutungonline.de: »Die russische Seele soll besonders stark und zäh sein, gleichzeitig aber auch einen Hang zur Brutalität entwickelt haben.« Das stimmt aber wohl nur bedingt, denn auf t-online.de heißt es, dass »Putin jetzt auch noch die russische Seele zerstört« – so zäh kann sie also nicht sein.