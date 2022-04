Im sterbenden Garten

Gemeinfrei Zum Verlieben: Vincent Van Gogh, »Blühender Garten mit Pfad« (1888)

Am 27. Dezember 1966 sitzt der US-amerikanische Komponist und Schriftsteller Paul Bowles (»Himmel über der Wüste«, 1949, verfilmt von Bernardo Bertolucci) in seinem Hotelzimmer im thailändischen Chiang Mai und schreibt einen Brief an Joseph McPhillips, den Regisseur der Theatergesellschaft und späteren Rektor der Amerikanischen Schule in Tanger. Phillips hatte Bowles zuvor um die Dramatisierung von dessen Shortstory »The Garden« gebeten.

Bowles willigt in besagtem Brief ein und macht sich sogleich an die Arbeit. Noch von Chiang Mai aus und später auch von Bangkok schickt Bowles seine Ideen per Luftpost an McPhilipps, der enthusiastisch mit den Proben beginnt. Die genauen Szenen und Dialoge entstehen auf hoher See zwischen Bangkok und Genua und auf der Schiffspassage nach Tanger, Bowles Wahlheimat.

An Andreas Brown, den Besitzer der legendären Buchhandlung ­Gotham Book Mart, Manhattan/N. Y., schreibt Bowles am 18. Januar 1967: »Die Gewissheit, dass niemand es sehen wird, flößte mir Mut ein, denn offensichtlich fehlt mir jede Erfahrung darin, wie man so etwas macht, da ich noch nie ein Bühnenstück geschrieben habe.« »The Garden/Der Garten« wird denn auch ­Bowles einziges Bühnenstück bleiben. Es wurde in Tanger im Palais du Marshan am 28. und 29. April 1967 uraufgeführt, aber nie gedruckt veröffentlicht.

1995, dreißig Jahre später also, sitzen der St. Gallener Autor und Übersetzer Florian Vetsch und Paul Bowles in ­Tanger beisammen und beschließen, den nie publizierten Text zum Stück und zu dessen Entstehungsgeschichte in einem Buch zu verewigen. Doch Bowles’ Tod am 18. November 1999 ließ Vetsch das Projekt für lange Zeit beiseite legen. Erst jetzt hat er es zur Vollendung gebracht.

Die Parabel »Der Garten« ist einfach und heute genauso gültig und aktuell wie die 1964 im marokkanischen Asilah entstandene, zugrundeliegende Kurzgeschichte: Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der von seiner Frau vergiftet wird, weil sie seine Liebe zu seinem Garten nicht versteht. Statt dessen ist sie sicher, er würde dort einen Schatz vor ihr verstecken, da sie sich nicht vorstellen kann, dass eine Liebe rein spiritueller Natur sein kann. Durch das Gift verliert der Mann zwar nicht sein Leben, jedoch den Zugang zur Realität und wird deshalb von der Dorfgemeinschaft brutal ermordet. Mit ihm stirbt auch der Garten und verschwindet schließlich für immer unter dem Wüstensand.

Die nun im Zürcher Bilger-Verlag erschienene Buch in Vetschs Übersetzung ist eine Freude für die Sinne. Neben dem Text des Stückes umfasst es Briefe von Bowles, wunderbare, längst verschollen geglaubte Fotografien, Ausschnitte aus Bowles Autobiographie sowie Interviews und Erinnerungen von Wegbegleitern. Ira Bellines Kostümentwürfe und Bühnenskizzen des Malers und Tausendsassas Brion Gysin sind darin ebenso zu finden wie Marguerite McBeys Plakat zum Stück, das nun das Cover ziert.

Das Werk erweist sich als Schatztruhe für Träumer, Weltenbummler, Literatur- und Theaterliebhaber. »Am Ende des zweitletzten Satzes verklingen Licht und Lira«, schreibt Bowles im Skript. Den letzten Satz liest die Stimme im Dunkeln. Dann Schweigen. Die Deff macht: Ta-da-da-dun.