Wachstum: Ampel will Prognose senken

Berlin. Die Bundesregierung will angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich senken. Erwartet wird 2022 nur noch ein Wachstum von 2,2 Prozent, wie dpa am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Im Januar hatte das Kabinett im Jahreswirtschaftsbericht noch mit einem Plus des BIP von 3,6 Prozent gerechnet. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt die neue Prognose am Mittwoch vor.(dpa/jW)