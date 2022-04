Hälfte der Deutschen »spart« bei Energie

Berlin. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs versucht laut einer Umfrage jeder zweite deutsche Haushalt, Energie zu sparen. In einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Digitalverbandes Bitkom sagten 48 Prozent der Befragten, sie gingen »bewusster« mit Energie um – etwa, indem sie weniger Strom verbrauchen, weniger heizen oder auf Ökostrom umgestiegen sind. Die Umfrage wurde im März 2022 gemacht. 16 Prozent der Befragten erklärten laut Bitkom, sie hätten den Energieverbrauch stark verändert, 32 Prozent zumindest leicht. »Durch den Krieg in der Ukraine sind viele Menschen zusätzlich motiviert, Energie einzusparen«, so Bitkom-Präsidiumsmitglied Matthias Hartmann. Mit »motiviert« dürfte hier für viele wohl eher »gezwungen« gemeint sein. (AFP/jW)