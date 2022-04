Firmen verschieben Investitionen

Berlin. Wegen der stark steigenden Energiekosten verschieben viele Firmen Investitionen und müssen Preise erhöhen. Das ist das Resultat einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen. Ergebnisse lagen dpa am Montag vor. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung, sagte, Deutschland habe in der Energiepolitik dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, bereits vor der jetzigen Krise. »Wir benötigen eine Politik, die diese Wettbewerbsverzerrung korrigiert und den Höhenflug der Energiepreise stoppt.« (dpa/jW)