14 Ausschlussanträge aus SPD gegen Schröder

Hannover. Mehr als ein Dutzend regionaler SPD-Gliederungen hat bislang ein Parteiausschlussverfahren gegen Exparteichef Gerhard Schröder beantragt. Bis Sonntag gingen 14 Anträge ein, wie der SPD-Bezirk Hannover am Montag auf Anfrage mitteilte. Darunter waren SPD-Ortsvereine und Kreisverbände aus mehreren Bundesländern. Für diese Verfahren ist demnach eine Schiedskommission der Region zuständig, in der das Parteimitglied wohnhaft ist. Schröder hat bislang seine Aufsichtsratsmandate bei russischen Unternehmen nicht, wie von der Parteiführung gefordert, niederlegt. Am Montag legte ihm Parteichefin Saskia Esken in einem Interview im Deutschlandfunk den Parteiaustritt nahe. (dpa/jW)