Sachsen: Schuster neuer Innenminister

Dresden. Der CDU-Politiker Armin Schuster ist zum neuen sächsischen Innenminister ernannt worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übergab dem 60jährigen am Montag in Dresden die Berufungsurkunde. Der aus Rheinland-Pfalz stammende ehemalige Bundespolizist Schuster, der von 2009 bis 2020 dem Bundestag angehörte, war seit November 2020 Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Sein Vorgänger als Landesminister, Roland Wöller (CDU), war am Freitag unter anderem nach Affären um entwendete Munition bei der Polizei und als Vetternwirtschaft erscheinenden Personalentscheidungen entlassen worden. (dpa/jW)