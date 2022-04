imago/ZUMA Press

Hoffnung

Zu jW vom 21.4.: »›Das hat mit linker Politik nichts mehr zu tun‹«

Johanna Scheringer-Wright meint, dass das Agieren des linken Flügels keine Bedeutung für die politische Praxis der Partei (Die Linke, jW) habe. Das wird ein Matthias Höhn sicher anders sehen, der mit seinem offenen NATO-Programm zur Wahl als stellvertretender Parteivorsitzender beim letzten Onlineparteitag scheiterte. Das sieht übrigens ein Gregor Gysi ebenso, der froh ist, dass Die Linke zur Zeit im Bund nicht regiert, weil es eine »absolute Katastrophe« wäre. Damit gibt er offen zu, dass es diesen Kräften nicht gelungen ist, die Partei auf NATO-Kurs zu bringen. Und das ist auch der eigentliche Grund für den Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow. Und es ist eben gerade jetzt sehr viel gewonnen, eine Partei im Bundestag zu haben, die sich der weiteren Militarisierung und der grassierenden Russophobie entschieden entgegenstellt.

Stephan Jegielka, Berlin

Konsequenzen

Zu jW vom 21.4.: »Die Linke sucht neues ­Gesicht«

Endlich zieht sie die Konsequenz. Da nutzt auch kein nach Mitleid heischender Verweis auf die persönliche Lebenssituation. Die muss man schon im Blick gehabt haben, wenn man sich für solch einen zeitaufwendigen Job zur Verfügung stellt, der wenig Privatleben zulässt. Der Name Hennig-Wellsow steht für viele geistige Entgleisungen. Weitere persönliche Konsequenzen wären jetzt bei Die Linke notwendig. Die parteiinterne Kritik darf auch nicht vor Personen zurückschrecken, die bei der vergangenen Bundestagswahl Direktmandate für Die Linke geholt haben. (…) »Bundestagsabgeordnete will sie bleiben«, heißt es in dem Artikel. Damit setzt sie sich eigentlich nur noch die Krone aufs Haupt. Für die Millionen Menschen, die im Niedriglohnbereich ihr Leben fristen müssen, die für jeden zusätzlichen Cent kämpfen, ohne Aussicht auf tatsächliche Besserungen, ist diese Aussage einer »Linken« ein Schlag ins Gesicht. Üppige Diäten mitnehmen, wo es nur geht, dazu eine sehr gute Versorgung im Alter. Diese Menschen können davon nur träumen. Die Linke wird ihr selbstverdientes Waterloo erleben, wenn sie alle Landtagswahlen komplett versieben wird und somit einen gewaltigen Schritt in die Bedeutungslosigkeit geht. Eigentlich schade. (…)

Dietmar Krumm, Köln

Neuanfang

Zu jW vom 21.4.: »›Das hat mit linker Politik nichts mehr zu tun‹«

Liebe Johanna Scheringer-Wright, danke für die klaren und mit Konsequenz gepaarten Worte. Leider sind Deine seit Jahren erhobenen Forderungen nach einer strikten Umsetzung des Parteiprogramms wirkungslos verhallt. Mit großer Achtung habe ich Deinen unermüdlichen Kampf für eine unbeirrt auftretende, friedliche, solidarische und soziale linke Partei verfolgt. Das seit fast zehn Jahren immer deutlicher werdende Abdriften der Bundes- und Landesvorsitzenden der Partei Die Linke in den Hafen der bürgerlichen Machtpolitik scheint nun unumkehrbar. Besonders schmerzhaft ist auch, dass progressive und andersdenkende Kräfte in der Partei nicht nur nicht geduldet, sondern offen und mit unlauteren Mittel – siehe Ältestenrat und Berliner Linksjugend – bekämpft werden. Auch die rechten Parteiklüngel im Thüringer Landesverband und jetzt in Bremen haben ihren Part zum Niedergang linker Gestaltungsalternativen geleistet. Es bleibt nur ein genereller parteipolitischer Neuanfang, aber der ist wohl durch die gegenwärtigen linken Entscheidungsträger und unter Beachtung des Zustandes der Partei nicht zu erwarten. Du bist mit Deiner Entscheidung, die Partei zu verlassen, nicht allein. Dir alles erdenklich Gute und bleibe gesund. PS: Das Scheitern von Hennig-Wellsow war absehbar, und ihre Inkonsequenz hinsichtlich des Bundestagsmandats ist bezeichnend.

Raimon Brete, Chemnitz

Konzeptlos

Zu jW vom 21.4.: »Die Linke sucht neues ­Gesicht«

Tendenziell geht es in Europa eher nach rechts als nach links. Absit omen! Nach den Abstürzen der jüngsten Vergangenheit für den Vorsitz der Linken zu kandidieren ist zweifelsfrei eine große Herausforderung, da die Erwartungen zwangsläufig hoch sind und man ferner überdurchschnittliche Kräfte mitbringen muss, um den ausgeklügelten Terror der Medien und den aus den eigenen Reihen auszuhalten. An sich ist es unmöglich, in dem moralisch bankrotten System der deutschen Wohlstandsgesellschaft mit ihren hochgeschraubten Ansprüchen, Standards und »ungeschriebenen Gesetzen« eine glaubwürdige linke Position einzunehmen und zu vertreten, zumal man von den machtvollen bürgerlichen und verbürgerlichten Parteien, welche die wichtigsten Medien dirigieren und somit die öffentliche Meinung wesentlich beeinflussen, immer an der früheren DDR gemessen wird beziehungsweise »unter Verdacht« steht, am Gedankengebäude des klassischen Marxismus festzuhalten, was die Aussichten auf Wahlerfolge von vornherein trübt. Das kann keine solide Basis für die drängenden Fragen der Zeit sein wie Klimawandel, die Zukunft der EU, Zuwanderung, Währungsverfall, Umgang mit den Weltmächten und dem modernen Faschismus. Hierzu haben die Parteilinken kein schlüssiges Konzept parat. Das macht es ihren politischen Gegnern leicht, ihnen zu unterstellen, sie hielten im Kern am Modell der verblichenen Genossen fest.

Henning Gans, Leipzig

Grabenkämpfe

Zu jW vom 22.4.: »Mit der Brechstange ­abgerutscht«

Der Zustand dieser Partei ist vergleichbar mit den »Diskussionen« von Linken in Westberliner Kneipen in den 80er Jahren, man konnte froh sein, wenn man körperlich unversehrt nach Hause ging. Zehn Leute, 20 Meinungen, und ich war der einzige, »der keine Ahnung hatte« – alle anderen kannten entweder Karl Marx noch persönlich oder wussten es oft sogar besser als er. 100 Jahre Antikommunismus und 100 Jahre Grabenkämpfe, und es gibt immer noch Leute, die nichts begriffen haben. (…)

Ronald Prang, Berlin