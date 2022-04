Hart wie Holzschnitte

Edition Moderne »Kleiner Bruch bei Gelegenheit hilft aus jeder Verlegenheit«: Ein- und Ausbrecherkönig Matter in Aktion

Der 1821 im Schweizer Ort Muhen im Kanton Aargau geborene Dieb Bernhart Matter (auch: Bernhard Matter) hatte ein kurzes aber bewegtes Leben. Mit 33 Jahren endete der vermeintliche »Robin Hood der Schweiz« auf dem Schafott. Aus Anlass seines 200. Geburtstages und zum 40jährigen Verlagsjubiläum legte die Edition Moderne Markus Kirchhofers Graphic Novel über Matters Lebensjahre zwischen 1847 und 1854 wieder auf. Sie war bereits 1992/1993 in zwei Bänden erschienen. Die vom Autor revidierte Fassung gibt es nun als Gesamtausgabe.

Matters Vorfahren gehörten der dörflichen Oberschicht an. Seine Eltern waren Wirtsleute, deren Gasthaus Konkurs machte. In diese schwierige Zeit wurde er als viertes von neun Kindern hineingeboren. Drei Brüder wanderten nach Amerika aus, einer wurde Lehrer, die Schwestern blieben in der Heimat.

Matters Lebensweg ist eng mit der damaligen Geschichte des Kantons Aargau verwoben: Ein exorbitanter Bevölkerungsanstieg mit einer daraus resultierenden Agrarkrise sowie Missernten durch die grassierende Kartoffelfäule führten zu Hungerkrisen und zwangen viele zur Auswanderung nach Übersee. Das alles erfährt man en passant, auch über den Bürgerkrieg, die neue Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft und das Rechtssytem wird man immer wieder durch Einschübe außerhalb der Panels informiert. Sie hemmen zwar den Lesefluss, halten aber zugleich die einzelnen Handlungsstränge der Graphic Novel zusammen und dienen dem besseren Verständnis des Geschehens.

Die Handlung setzt mit Bernharts Entlassung aus der Strafanstalt Baden im Sommer 1847 ein; als gelernter Maurer findet er Arbeit beim Kasernenbau. Die Arbeit ist hart, das Geld knapp, seine Frau Barbara schwanger. Beide wohnen getrennt und möchten gerne ein gemeinsames Dach über dem Kopf. Doch wie soll das gehen? Ein Bruch ist das Naheliegende oder, wie es einer seiner Saufkumpanen formuliert: »Kleiner Bruch bei Gelegenheit hilft aus jeder Verlegenheit.«

Nach anfänglichen Skrupeln ist es bald vorbei mit dem Vorsatz, ein »rechtschaffener Mensch« zu werden. Wieder geht Matter mit seinen Spießgesellen auf Diebestour, der Legende nach nur bei Reichen. Er ist ein geschickter Einbrecher und verfügt über beachtliche Körperkräfte, dank derer er manches Hindernis überwindet. Da die Einbrüche und Diebstähle meist nach einem bestimmten Muster ablaufen, kommen die Landjäger schnell auf seine Spur. Es folgen Verhaftungen, Ausbrüche aus diversen Gefängnissen, das Verstecken bei Freunden und Verwandten, neue Diebeszüge. Die ihm Unterschlupf gewähren, versorgt Matter mit Naturalien und hilft so, ihren Hunger zu stillen und ihr kümmerliches Dasein ein wenig aufzuhellen. Allerdings, wenn die Obrigkeit anrückt und seine »Unterstützer« in Gewahrsam nimmt, geben sie seine Verstecke preis, versuchen so, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Seine Frau Barbara lässt sich scheiden. Als er auf seinen »Lehrmeister« trifft, den Kopf einer jüdischen Diebesbande, schließt er sich dem Haufen an. Der lukrative Schmuggel zwischen Basel und dem Elsass bringt ihm reichlich Franken ein. Mit dem Geld will Matter die Überfahrt nach Amerika finanzieren, zusammen mit Barbara und der gemeinsamen Tochter. Als sich seine Exfrau weigert mitzukommen, macht er sich allein auf den Weg. Das Billet für die Überfahrt bereits in der Tasche, verweigert ihm der untersuchende Arzt in Le Havre die Bescheinigung über tadellose Gesundheit. »Mit dieser geheimen Krankheit kann ich Sie nicht nach Amerika gehen lassen. Monsieur ist gewesen im Bordell, n’est ce pas?«

Matter geht zurück in die Schweiz und knüpft an sein bisheriges Dasein an, das am 24. Mai 1854 durch das Fallbeil sein Ende findet. Ein Leben zwischen Entbehrung und kurzzeitigen Glücksmomenten, zwischen Einbruch, Verfolgung und Gefängnis, zwischen Verrat und (enttäuschter) Liebe. Ein Schweizer Robin Hood ist er nicht gewesen, das machen Markus Kirchhofer und Zeichner Reto Gloor deutlich – zu zwiespältig war sein Wesen.

Reto Gloors ausschließlich in Schwarzweiß gehaltene Zeichnungen verstärken die Düsternis des Geschehens ungemein. Teils wirken die Bilder wie Holzschnitte, teils wie flüchtige mit der Feder hingeworfene Skizzen, die Gesichtszüge der Dargestellten häufig ins Karikaturenhafte verzerrt. Eine Graphic Novel, die man kaum an einem Stück zu Ende liest, deren Lektüre sich aber lohnt. Ebenso wie das Nachwort »Matter im Kontext seiner Zeit« der Historiker Marc Griesshammer und Raoul Richner. Matters Hinrichtung befeuerte in der Eidgenossenschaft die Debatte über die Todesstrafe, die wenig später abgeschafft wurde.