Aus dem Sack

Russian Look/imago images

Sind die Äußerungen des russischen Generals Rustam Minnekajew zu den Kriegszielen in der Ukraine etwas grundsätzlich Neues? Nur insofern, als er aussprach, was ohnehin schon Ende Februar auf der Hand lag, als russische Truppen aus der Krim heraus auf den Unterlauf des Dnipro vorstießen: dass dieser Krieg nicht auf die Zielsetzung beschränkt ist, die bedrängten Volksrepubliken des Donbass zu verteidigen. Zugespitzt gesagt: Die Kontrolle über den Dniprounterlauf und damit über die Trinkwasserversorgung der Krim ist aus russischer Sicht strategisch gesehen sogar weit wichtiger als eine Arrondierung des Gebiets der Volksrepubliken Donezk und Lugansk.

Mit den Kriegszielen Schaffung eines Landkorridors auf die Krim und Kontrolle der gesamten Südukraine versucht Russland jetzt im zweiten Anlauf, das zu erreichen, was es 2014 angefangen, aber in der damaligen Hoffnung, die Beziehungen zum kollektiven Westen nicht endgültig zu verderben, nicht zu Ende geführt hat, obwohl es damals militärisch einfacher durchzusetzen gewesen wäre als heute: das Projekt »Noworossija«. Das bedeutet, die Rückholung derjenigen Teile der Ukraine, die der ukrainischen Sowjetrepublik vor 100 Jahren aus dem Gebiet der russischen zugeschlagen wurden, um ein Gegengewicht gegen den damals entstehenden ukrainischen Nationalismus zu schaffen. Damit verbunden ist das Kriegsziel, die Ukraine so weit wie möglich vom Schwarzen Meer abzuschneiden, um ihr Exportmöglichkeiten und Optionen für militärischen Nachschub aus dem Westen zu nehmen. Im optimalen Fall würde damit auch die Möglichkeit zur Schaffung eines Landkorridors nach Transnistrien und zur Kontrolle der gesamten Nordküste des Schwarzen Meeres entstehen.

Der russische Krieg wird damit ausdrücklich expansiv, und der General illustrierte das mit zwei Geschichtsklitterungen nacheinander. Erstens mit der Behauptung, dass in Transnistrien »Russen unterdrückt« würden: Genau dort werden sie nicht unterdrückt, das war der Grund für die Abspaltung der Region vom rumänischsprachigen Moldau Anfang der 1990er Jahre. Und zweitens mit der Aussage, Russland stehe heute »allein gegen die ganze Welt, so wie im Großen Vaterländischen Krieg«. Das stand es damals bekanntlich nicht, es war sogar mit seinen beiden aktuellen Hauptgegnern USA und Großbritannien alliiert, die mit der UdSSR im Kern dieselbe Strategie verfolgten wie heute mit der Ukraine: eigene geopolitische Ziele mit Hilfe eines Stellvertreterkriegs zu erreichen. Damals: Nazideutschland auf Kosten der Sowjetunion zu besiegen, heute Russland auf Kosten der Ukraine.

Wenn Minnekajew seinen Zuhörern ankündigte, der Krieg werde »bis zu seinem logischen Abschluss« fortgesetzt, stimmt das vom Standpunkt der militärischen Logik – vorausgesetzt, es lässt sich praktisch durchsetzen. Aber was haben westeuropäische Linke mit diesem Programm zu tun?