»Heuchlerisches Getue«

jW

Der Journalist und Buchautor Matthias Krauß berichtete am Mittwoch auf seinem Blog matthias-krauss-potsdam.de über eine Veranstaltung, die am Dienstag abend im Potsdamer »Kommandantenhaus der Garde du Corps« stattfand. Der Verein »Pro Brandenburg« hatte zum Thema »Ist Europa noch zu retten?« eingeladen. Gäste waren der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen (SPD) und der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr Harald Kujat. Keiner der beiden wollte die Titelfrage, so Krauß, »mit einem optimistischen ›Ja‹« beantworten.

Verheugen nannte die Lesart, dass der Krieg in der Ukraine »Europa zusammenschweißt« doppelt falsch. Krauß gibt ihn so wieder: »Von einer Einigkeit innerhalb der EU könne man in der Beurteilung des bedrückenden Vorgangs sprechen. Aber in der Frage‚ ›wie wir damit umgehen, gibt es keine Einigkeit‹. Abgesehen davon, dass die Europäische Union auch vor dem Krieg schon von einer immer stärkeren ›nationalen Eigensucht‹ heimgesucht worden sei.« Und weiter: »Spätestens mit dem Angriff Russlands seien ›tektonische Verschiebungen‹ offengelegt worden, in deren Konsequenz ein ›eurasischer Block als Gegenüber zu Nordamerika entstehe, zu dem Resteuropa gehöre. ›Wir müssen uns entscheiden‹, mahnte der SPD-Politiker. ›Wollen wir weiter als Klientel einer Führungsmacht eine Nebenrolle spielen oder unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen.‹«

Olaf Scholz sei mit seiner vergleichsweise zurückhaltenden Position einem »Medientrommelfeuer« ausgesetzt, »wie ich es noch nie erlebt habe«, so Verheugen. Der Ukraine in dieser Situation schwere Waffen zu liefern, erscheine ihm »sinnlos«. Kujat forderte dazu auf, davon »die Finger zu lassen«, weil das den Krieg verlängere.

Der General a. D. nahm demnach auch zur militärischen Lage Stellung und erklärte die Darstellung eines »russischen Versagens« für weit übertrieben. Binnen weniger Tage habe Russland ein Territorium erobert »so groß wie Großbritannien« und damit die zur Rückeroberung der Krim zusammengezogenen Hauptkräfte der ukrainischen Armee eingeschlossen. Entgegen der landläufigen Meinung kämpfe Russland keineswegs gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, aber die ukrainische Armee habe sich in die Städte zurückgezogen und verteidige sich von dort aus. In Mariupol sei die Einheit »Asow« aktiv, die in ihrem Wappen das Symbol der zweiten SS-Panzerdivision führe, die 1943 Charkow zeitweilig zurückerobern konnte. Kujat nannte – auf der anderen Seite – den Widerstand gegen den Krieg innerhalb der russischen Bevölkerung »enorm groß«, und sprach von »großen Vorbehalten im russischen Offizierskorps«.

Verheugen vertrat an diesem Abend die Auffassung, es sei eher der Westen gewesen, der die Annäherung der Ukraine an die EU unterbunden habe. Er sprach von einem »heuchlerischen Getue«. Befragt nach der Idee von EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen, der Ukraine eine »Blitzmitgliedschaft in der EU« zu gestatten, winkte er ab: »Die Dame spinnt.« Bezogen auf Russland »waren wir auf einem guten Weg«, so Verheugen, in den Jahren 2018/19 habe aber Russland »endgültig das Vertrauen verloren«. Kujat ergänzte: Ins Stocken geraten sei die positive Entwicklung erstmals 2001, als die USA den ABM-Vertrag einseitig aufkündigten und gleichzeitig in Polen und Rumänien Waffensysteme stationiert wurden, die aus Sicht der Russen ihnen die atomare Zweitschlagfähigkeit nehmen sollten. Zum »Wendepunkt« sei es gekommen, als Georgien 2008 im Süden militärisch angriff und Russland zurückschlug. Kujat: »Heute wird das als Angriff Russlands gegen Georgien dargestellt.« Und schließlich: »Man kann Putin nicht für alles verantwortlich machen.«

Außer Krauß berichtete offenbar niemand über die Veranstaltung.