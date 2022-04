Nachschlag: Schwere Waffen

Felix Kästle/dpa Trotz aller Warnungen will Deutschland unbedingt gegen Russland mitmischen (Immendingen, 25.1.2018)

Da brat’ mir einer ’nen Scholz: Es genügen fünf Minuten »Extra 3«, um festzustellen, wie hart zumindest ein Teil der deutschen Fernsehkabarettszene inzwischen drauf ist. Christian Ehring steigt mit der Forderung nach deutschen Panzerlieferungen an die Ukraine ein. Als Imperativ. Oliver Kalkofe macht mit der Causa SPD vs. Andrij Melnyk weiter. Tenor: Der ukrainische Botschafter hat jedes Recht, so »unhöflich« zu sein – es versagen nun einmal die Sozen, wenn es um die Lieferung schwerer Waffen an die ukrainische Armee geht. Es folgt die Leier von den Fehlern in der Russland-Politik des mittlerweile bundespräsidialen Frank-Walter Steinmeier, als wäre gegenseitiger Handel nicht etwa ein Mittel der Entspannung gewesen (und so etwas wie ein sozialdemokratisches Lieblingsthema). Was kommt als nächstes? Schaltet sich Wolodimir Selenskij zu? Oder noch härter: Agnes »Zack« Strack-Zimmermann? Genügt die Fernbedienung, um diesen Wahnsinn abzuschalten? (mis)