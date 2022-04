ZUMA Press/imago/Montage jW

Klare Sicht

Zu jW vom 21.4.: »Desinformation, Lügen und Propaganda«

Es ist erfrischend zu lesen, mit welcher Klarheit das Black Liberation Movement den Krieg in der Ukraine bewertet. Aus der Ferne scheint man dort wesentlich schärfer sehen zu können als so manch einer, vor dessen Haustür sich das Ganze abspielt. Ob das mit der Brille zu tun hat, die man aufsetzt, um in die Geschichte dieses Konflikts zu blicken? Jedenfalls ist Kurzsichtigkeit offenbar bei so manchem Westeuropäer ein schrecklich chronisches Leiden.

Joachim Seider, Berlin

Malzirkel in Wolfen

Zu jW vom 14.4.: »Geben und nehmen«

Glück auf, lieber Peter Michel! Vielen Dank für Ihren einfühlsamen Artikel, der an den Bitterfelder Maler und Grafiker Bernhard Franke erinnert. Wie Sie eindrucksvoll aufgezeigt haben, kann Franke zu Recht als Pionier des bildnerischen Volkskunstschaffens in der DDR bezeichnet werden. Noch bevor auf der Bitterfelder Konferenz 1959 die Verbindung von professioneller mit laienhafter Kunst kulturpolitisch manifestiert wurde, leitete Franke als Berufskünstler den Malzirkel der Farbenfabrik Wolfen und prägte eine ganze Generation leistungsstarker Volkskünstler. Besonders beeindruckt haben mich Ihre persönlichen Erinnerungen an den Künstler und die Beobachtung seiner Schaffensentwicklung über die Jahrzehnte. Die ständige Selbstkritik und den Leistungswillen Frankes haben Sie trefflich herausgestellt. Er suchte für sich und seinen Zirkel stets neue Herausforderungen, um bestehen und auch reüssieren zu können. Dabei blieb er stets mit seiner Heimat Bitterfeld verbunden. Ihn beeindruckte der harte Alltag der Arbeiter in der chemischen Produktion. Er fühlte sich verpflichtet, als Künstler etwas zurückzugeben. So widmete er sich ab 1983 mit der Gründung einer Werkstatt für Angewandte Kunst und Umweltgestaltung verstärkt sowohl der baugebundenen Kunst als auch Arbeiten mit Ton, Keramik und Metall. Dabei entstanden im öffentlichen Raum, aber vor allem in den Sozialräumen des Chemiekombinats zahlreiche Mosaike und Reliefs, welche die Lebens- und Arbeitswelt unmittelbar verschönerten. Leider fielen die meisten dieser Kunstwerke im Zuge der »Wende« dem Abriss zum Opfer und verschwanden, wie Franke und seine Gemälde, aus der öffentlichen Wahrnehmung. Seine vielfältigen Werke können jedoch auch als Seismographen ihrer Zeit gelten und werden zum Glück wieder ausgestellt. Bernhard Franke ist somit, wie Sie dargelegt haben, bereits zum untrennbaren Teil unserer Kunst- und Kulturgeschichte geworden.

Marc Meißner, Bitterfeld

Denkmal für Streich

Zu jW vom 19.4.: »Der Rekordspieler«

Meinen Dank an Thomas Behlert, der mit dem Artikel über Joachim Streich auch wieder einige Erinnerungen bei mir geweckt hat. Früher bin ich öfters mit meinem Vater ins Stadion des 1. FC Magdeburg gegangen und fand es dort immer spannend. Ab und an sahen wir auch Joachim Streich auf der Tribüne. Mein Vater hat ihn immer ehrfurchtsvoll gegrüßt und auch gleich einige Dinge über Streich und Magdeburg erzählt. Wenn der Verein den BFC Dynamo geschlagen hatte oder auch die Chemiker aus Halle/Saale, war mein Vater besonders froh. Irgendwann sind wir dann nicht mehr ins Stadion, da der Verein am Ende war und nur noch schlecht spielte. Jetzt wird Magdeburg wohl aufsteigen, aber mein Vati kann es nicht mehr erleben. (…) Ich finde es prima, dass die junge Welt öfters über Ostsportler berichtet und auch Sportarten erwähnt, die von anderen Zeitungen gerne ignoriert werden. Man könnte jetzt auch über Frauenvolleyball schreiben, denn da spielen Ostmannschaften um die Meisterschaft. Wenn ich wieder in Magdeburg bin, werde ich mir ein Spiel ansehen und an meinen Vater und an Joachim Streich denken. Letzterer sollte ein schönes Denkmal bekommen.

Anja Bittrich, Mechterstädt

Sinneswandel

Zu jW vom 16./17./18.4: »Diese Kriege sind alle vergessen«

(…) Die SPD steht im Zweifel auf der Seite der Kapitalistenklasse. Das ist historisch hinreichend belegt. Was jedoch sprachlos macht und die Beeinflussbarkeit des Denkens durch materielle Verhältnisse und Ideologisierung zeigt, ist der Wandel der Partei Bündnis 90/Die Grünen innerhalb von zwei Generationen – von einer pazifistischen Partei zu einer Partei von transatlantischen Kriegsbefürwortern. In diesem Interview wird nur auf die Geschichte der westdeutschen Grünen verwiesen, die damals gegen die Pershing-II-Stationierung protestierten. In dieser Partei sind aber auch die angeblich friedensbewegten DDR-Bürgerrechtler aufgegangen. Ich kann mich noch gut an die Aufnäher in der DDR mit der Forderung »Schwerter zu Pflugscharen« erinnern. Wohin sind denn all die hehren Prinzipien entschwunden? Drei Jahrzehnte neoliberaler Politik haben zu einer politischen Verblödung der Menschen geführt. Wir erleben gerade eine McCarthy-Ära 2.0! (…)

Sven Harmgart, Bernau

Vom Sägen

Zu jW vom 19.4: »Teurer Spaß«

Die Blindheit der EU-Sanktionspolitik beschreibt ein Gedicht von Bertolt Brecht kurz und bündig: »Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen / Und schrien sich zu ihre Erfahrungen / Wie man schneller sägen konnte, und fuhren / Mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen zusahen / Schüttelten die Köpfe beim Sägen und / Sägten weiter.«

Istvan Hidy, Stuttgart

Grenzen der Solidarität

Zu jW vom 19.4: »Lücken im Supermarktregal«

Wie man sie liebt und kennt, die DGB-Gewerkschaften, für die Solidarität an den bundesdeutschen Grenzen endet. Die russischen Arbeiterinnen und Arbeiter können ruhig leiden. Sind halt selber schuld, wenn sie ihre Führer noch nicht gestürzt und durch dem Westen wohlwollende Äquivalente ersetzt haben, dann würden sie eben auch »zu uns« gehören. Obwohl, Arbeiterinnen und Arbeiter, die auf die Idee kommen, ihre Staatsführung zu stürzen – das kann einem DGB auch nicht recht sein. Und immerhin wird angeregt, dass »der Staat über eine gezielte Unterstützung von ärmeren Haushalten und Hartz-IV-Empfängern nachdenken« könnte. Ja, darüber nachdenken kann man ruhig mal! Kostet ja nichts. (…)

Ralf Schuster, Gießen