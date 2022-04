Eine Menschenmalerin

Reproduktion Andreas Wessel »Abel erklärt Kain ein Martyrium«, fünffarbiger Siebdruck (Serigrafie) von Heidrun Hegewald, 2022 nach einer Ölkreidezeichnung von 2018, umgesetzt und gedruckt von Reiner Slotta (Berlin) auf schwarzem durchgefärbten Karton (270 g/m2), Darstellung: 19 × 29 cm, Blattmaß: 20 × 29 cm, unten links: Prägestempel der jW-Kunstedition, unten rechts: signiert und datiert, Auflage: 250 Exemplare, davon 50 Exemplare h. c.

Heidrun Hegewald ist eine gierige Frau. Sie saugt mit den »verfressenen Augen« der Malerin »flüchtige Bilder«¹ der Wirklichkeit in ihr Inneres und gibt sie nicht mehr her. Aber das Bilderfressen ist kein Selbstzweck, die aufgesaugten Bilder sind das Material, mit dem dann im Inneren gearbeitet wird. Die Wirklichkeit ist der Anfang, die Wahrnehmung wählt aus und schafft Bedeutung, und schließlich erwächst aus dem inneren Bilddenken Erkenntnis, die wiederum an der Wirklichkeit zu prüfen ist. Am 31. Juli 1929 schreibt Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch: »Goethe: Was Kunst ist: ›Der stete lebendige Bund, nämlich zwischen den Augen des Leibes und den Augen des Geistes.‹«² Bilddenken ist kein Ausdenken von Bildern! Wenn Heidrun Hegewald sagt: »Ich male theoretisch«, so meint sie genau diese Arbeit mit den Goetheschen »Geistesaugen«, die auf das unerschöpfliche Material der aufgespeicherten Bilder eines Künstlerlebens zurückgreifen können.

Alles Vergängliche / Ist nur ein Gleichnis

Der malende Geistesarbeiter braucht jedoch, um die gewonnenen Bilderkenntnisse wiederum in die Wirklichkeit stellen zu können, auch die Leibesaugen – fatal und ärgerlich, wenn sie den gebührenden Dienst versagen. Aber: »Mit geschlossenen Augen sehe ich alle Farben.« Heidrun Hegewald steht im Atelier vor einer großen Leinwand, oben links in der Ecke auf dem bewegten nachtblauen Untergrund nur ein Totenschädel, der uns mit langgezogenen Zähnen angrinst. Ihm gegenüber, ihn spiegelnd, in der rechten oberen Ecke ein Mond – er ist schon da, aber ich kann ihn nicht sehen. Es ist ein blutender Mond. Die Malerin weiß ganz genau, wie er aussieht. Dieses Bild, vielleicht das letzte, muss noch werden! Unter der Überschrift »Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit« schreibt Günther Anders: »Das heißt: an die Stelle der ›Wie-Fragen‹ ist die ›Ob-Frage‹ getreten; die, ob die Menschheit weiterbestehen werde oder nicht. (…) Dieses ungeheure ›Ob‹ dürfen wir nicht überhören. Bedrohlich und ominös hängt es über den Worten dieser Schrift; die Alten hätten gesagt: wie ein ›blutender Mond‹. Und ich hoffe, dass es dem Leser, mindestens während der Stunde der Lektüre, nicht gelingen werde, das Ding zu vergessen, das über uns verhängt ist.«³ Der blutende Mond. »Anders«, sagt Hegewald, »ist der Meister des letzten Wortes.« Noch einmal muss die Malerin sehen, für die Menschen, die sich im Kriegsgeschrei als blind erweisen für die zivilisatorische ›Errungenschaft‹ der möglichen Zivilisationsvernichtung.

Es ist ja nicht einfach nur Dummheit oder Ignoranz, die viele blind macht. »Ich denke, ihnen fehlt der Mut zur Erkenntnis«⁴, schreibt Hegewald beim Nachdenken über Sprache und Freiheit (»Freiheit, die ich mir nehme!«⁵). In Zeiten der Gegenaufklärung ist jedoch aus der Forderung zur Selbsterkenntnis die Identitätsdebatte geworden – jeder ist frei, sich eine beliebige Identität zuzulegen, solange sie ein marktkonformes Funktionieren gewährleistet. Denken und »Bildung« sind darüber hinaus nur noch Faktoren in der Kosten-Nutzen-Rechnung einer erfolgreichen Lebenskarriere.

Für Heidrun Hegewald und ihre Kunst ist das ein Problem, denn sie arbeitet für ein gebildetes Publikum. Allerdings nicht für ein westdeutsch-bildungsbürgerliches Publikum, das Kunst mit einem ikonographischen Handbuch zu entschlüsseln sucht und den Wert von Kunstwerken nach Auktionsergebnissen bemisst. Hegewald arbeitet für die »allseitig entwickelte Persönlichkeit mit einer (natur-)wissenschaftlichen Allgemeinbildung«, die kritisch, suchend, fragend, fordernd, aber auch vorbehaltlos an Kunstwerke und ihre Schöpfer herantritt. Natürlich war dieser Typus »sozialistische Persönlichkeit« auch in der DDR ein uneingelöstes Bildungsideal, aber die Erfolge von 40 Jahren Erziehungsarbeit sind noch spürbar. Es geht dabei gar nicht so sehr um reines Wissen, sondern um einen grundsätzlichen, wenn auch im Alltag nur subtil wirkenden Unterschied zwischen den Weltsichten: Die eine ist ein Herangehen an die Wirklichkeit und ihre Geschichte, als ob diese nach einem Schulbuch auswendig gelernt werden könnte, die Welt als Bildungskanon, die andere sucht die Welt mit kritischem Verstand deutend in ihrem Gesamtzusammenhang zu verstehen.

Kunst kann helfen, diesen dialektischen, widerspruchsvollen Gesamtzusammenhang alles Seienden in der Bündelung ästhetischer, rationaler und ethischer Erkenntnis zu fassen – oder er zerfällt dem Betrachtenden in unbegreifliche Mosaiksteinchen, die dann oft durch einen »Glauben« zu einem Zerrbild zusammengekittet werden. Dass Ethik (und auch Alltagsmoral) etwas mit Wissen zu tun haben könnten, und nicht auf einem »Glauben« basieren müssen, scheint manchen Zeitgenossen im übrigen ja unerhört.

Apropos »Glaube«, hier ist eine Anmerkung am Platze, zu der so manche Betrachter irritierenden, durchaus nicht seltenen Verwendung vermeintlich religiöser Symbolik in der Kunst der DDR. So wie bei Fritz Cremer der Gekreuzigte nicht nur der leidende Gottessohn, sondern auch Spartakus und kreuzzerbrechender Revolutionär ist, so durchdringt Hegewald in Bildfindungen von Märtyrern und trauernden Müttern die überlagernden Schichten mythisch-religiöser Bedeutungsaufladung wie -umwandlung und geht zurück auf den ur-menschlichen Gehalt. Der menschliche Körper ist ihr kein Zeichen oder Symbol, sondern eine kreatürliche Tatsache. Wenn die christliche Kunst den lebendigen Leib bis zur Negation vergeistigte, so führt uns die Hegewaldsche Kunst auf das unausdeutbare körperliche Sein als solches zurück. Vor dem Symbol war die Natur.

Apropos Natur: In Zeiten der fortschreitenden Verleugnung einer »Natur des Menschen« gerade in linken Diskursen und der Interpretation des Geschlechts als rein sozialem Konstrukt muss auf eine grundlegende Wortmeldung Hegewalds zur »weiblichen Kunst (nicht ›Frauenkunst‹!) als authentischer Anteil von Wirklichkeitssicht« hingewiesen werden. »Die biologische Besonderheit der Frau«, schreibt sie 1987 in der westdeutschen linken Kunstzeitschrift tendenzen, »bringt ihr die unerlässlichen Körpererfahrungen: die positiv getragene, die abgewehrte oder die nicht zu erwartende Mutterschaft. (…) Die biologische Spezifität der Frau ist ihre Gunst. In ihr überlebt Körper-Sprache. Der weibliche Körper hat eine biologische Autorität seinem Selbst gegenüber. Das entwickelt ein verfeinertes Innenhören. Das schärft Selbst-Bewußtheit. Der weibliche Mensch ist tiefer eingelassen in den elementaren Entwurf von Leben und Tod. Frauen sind Spezialistinnen für Menschheitsfragen. Elementar politisiert.«⁶ Sie beleuchtet dort übrigens auch das spezifische Konkurrenzverhalten von Frau und Mann – dazu gleich mehr.

Das Unzulängliche, / Hier wird’s Ereignis

Woran erkennt man einen realistischen Künstler? Hegewald: »An der Niederlage – die Niederlage ist der Erfolg des Realisten.« Vielleicht in diesem Falle gut zu illustrieren an den Reibungen eines (Möchtegern-)Klassikers und einer Realistin. Peter Hacks wurde berühmt mit Theaterstücken, populär mit Kinderbüchern, zwei davon illustrierte Heidrun Hegewald: »Der Flohmarkt – Gedichte für Kinder« wurde 1965 und »Der Schuhu und die fliegende Prinzessin« 1966 als »eines der schönsten Bücher des Jahres« ausgezeichnet. Ein in Auftrag gegebener Versuch des Klassikerporträts wurde von der Realistin abgebrochen, nur eine Skizze, eher Karikatur, blieb zurück, wurde veröffentlicht, vom Porträtierten scheinbar souverän geduldet.

Ob Hacks amüsiert war, ist nicht überliefert – und zu bezweifeln, da sich die Realistin 1988 doch ziemlich überraschend prominent im Klassikerwerk »Schöne Wirtschaft. Ästhetisch-ökonomische Fragmente« besprochen fand, und das auch noch in unmittelbarer Nachbarschaft der von ihr so sehr verehrten Käthe Kollwitz. Der Klassiker widmet der Realistin ein ganzes Kurzkapitel unter dem Titel »Ein Gemälde von Hegewald – Die Einzigkeit des schlechten Kunstwerks«. Hacks illustrierte darin seinen Begriff des »Alleinguts«, mit dem er meinte, marxistischer als Marx zu sein, und fand sich dabei vermutlich ziemlich witzig: »Sollten Sie also das Unglück haben, an ihm (dem Gemälde von Hegewald) Gefallen zu finden, hüten Sie Ihre Brieftasche. Es gibt kein zweites, das auf dieselbe Art seicht wäre wie das.«⁷ Auch wenn es die Realistin getroffen hatte, so konnte sie diesen Angriff auf Altherrenwitz-, pardon Klassikerniveau noch abtun mit dem lapidaren Spruch: »Er kennt nicht ein einziges, aber meint alle.« Was sie nicht ignorieren konnte, war das wenige Seiten darauffolgende Kapitelchen »Verkannte Elfenreigen – Nullbedürfnis nach Bestsellern«, das hier ganz zitiert werden soll, sonst glaubt man es nicht.

Hacks 1988: »In der Regel machen zweitklassige Leute bei Lebzeiten Spitzenpreise. Aber man kann sich auf nichts verlassen. Von den Künstlertragödien die komischste ist der Fall des verkannten Elfenreigens: der Fall der verfrühten und daher unverlangten Unterhaltungskunst. Van Gogh schuf für die kleinbürgerliche Masse und galt doch für einen Sonderling. Ganz ähnlich die Kollwitz mit ihren hungernden Proletarierfrauen, die immer aussehen wie eine demonstrierende Kunstgewerbeschule, oder auch Marc und Barlach mit ihren weltlichen Devotionalien. Sie revolutionierten den Kitsch und mussten dafür büßen; sie litten für die Mode nach dem Grabe. Es gibt keine Kapriole, die der öffentliche Geschmack nicht zu schlagen bereit ist.«⁸

Zuerst wunderte sich die Realistin: »Das Buch ›Schöne Wirtschaft‹, das im Aufbau-Verlag erschien, wurde dort devot lektoriert. Der Aufschrei, den ich erwartete, kam von keiner Seite.«⁹ Aber irgendwann ist auch mal Schluss: »Dreiunddreißig Jahre habe ich meinen Unmut darüber, wie Hacks Respektlosigkeiten, die er Personen zudenkt, zelebriert und genießt, bewahrt. Für die Unantastbarkeit der Kollwitz einzutreten, ist für mich Verpflichtung.«¹⁰ Der Zeitpunkt für die notwendige Reaktion kommt, als letztes Jahr die Kollwitz-Gedenkstätte im Rüdenhof gefährdet ist. Heidrun Hegewald verteidigt Käthe Kollwitz als Künstlerin und leidenschaftliche Pazifistin gegen provinzielle Ignoranz wie kulturelitäre Dünkel. Linken Kulturblättchen ist das zu heikel, aber der Klassiker soll hier dann doch seine Antwort bekommen.

Hegewald 2021: »Arbeiten der Kollwitz erheben bildnerisch die Stimme gegen den Krieg. Diese Künstlerin ist eine leidenschaftliche Pazifistin. Käthe Kollwitz wurde von den Nazis verächtlich gemacht und ihr Werk geächtet. In der DDR konnten wir uns auf ihre Gesinnung und auf die hohe Qualität ihres Schaffens berufen.

Nur einer fleddert kenntnislos. Der Große. Der Unwidersprochene. Peter Hacks.

Unter dem Titel ›Verkannte Elfenreigen‹ gibt Hacks preis, dass er zu bildender Kunst keinen Zugang hat bzw. frühestens dann, wenn sie die Alterung einer Antiquität erreicht hat. Allemal recht ist ihm, die Kunst des anschaulichen Denkens für seine arrogante Blödelei des Verächtlichmachens zu benutzen. Bestehende Wertungen werden vermeintlich besser wissend ignoriert. Bei dunklen Gedanken, in beeindruckend rhetorischer Wortkunst vorgetragen, ist das Nichtzuverstehende die besondere Art seiner Überheblichkeit. (…)

Peter Hacks erlaubt sich über das Kollwitz-Werk zu urteilen, ohne von dessen Großartigkeit zu wissen, bzw. sie zu erkennen. (…) Der in den inhaltlichen Zusammenhängen des Buches so häufig verwendete Begriff Mode bleibt fade und erfährt auch zwischen kommerziellen Weisheiten keine Definition im Rahmen der Belange.

Der Schriftsteller Peter Hacks, ein großer Denker, ein genialer Stilist, den Weisheiten nicht fremd, und er ist ein Mann mit bemerkenswerter politischer Haltung. Es möge mich bitte niemand auf all das hinweisen, wenn diese meine Kritik ihn empört. Ich habe mich mit Mühen und Genuss der Kenntnis unterzogen. (…)

Ich setze hier nicht eine Beschädigung des Hacks frei, sondern verhandle seine Selbstbeschädigung. Es bleibt sicherlich unbeantwortet, warum er diese Entgleisungen, die aus seinem Niveau herausfallen, an die Öffentlichkeit brachte.«¹¹ Geschrieben am 8. Mai 2021, ist dem nichts hinzuzufügen.

Christian-Ditsch.de Heidrun Hegewald auf der Veranstaltung »Es geht auch anders! Über den Umgang mit Kunst aus der DDR« am 11. Juli 2019 in der jW-Ladengalerie

Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s getan

Aber nicht nur mit Klassikern hatte die Realistin zu ringen. Ab Anfang der 1980er Jahre stürzten sich auch noch ein paar Jungmänner der Kunstwissenschaftlerfraktion auf die Malerin. Es wäre kaum der Erwähnung wert, und Namen tun nichts zur Sache, wenn sich daran nicht Allgemeineres demonstrieren ließe. Von den Nachwuchswissenschaftlern wird zwar ein kunstfachlicher Einwand formuliert (dazu gleich), aber die über die Jahre eskalierenden Angriffe sollten offenbar eine vermeintlich ungerechtfertigt Privilegierte treffen. Warum ausgerechnet die freiberufliche Malerin Hegewald? War es doch einfach nur die Frau, die reizte, waren es ihre irritierend strenge Schönheit und die verantwortlich ernsten Reden, durch welche die Potenz der Jungmännchen noch mehr bedroht war als durch die alten Männer auf ihren Verbandsthronen und Lehrstühlen?

Der fachliche Vorwurf der jung-dynamischen Revoluzzer jedenfalls war dünn: Die Hegewaldschen Bilder seien »ausgedacht« und einfach zu »kopflastig«, um so richtig schöne autonome Kunst zu sein. Nun ja, jeder sieht, was er versteht. Wobei ich nicht sagen will, dass die an der Jagd beteiligten ehemaligen Nachwuchskräfte dumm seien, im Gegenteil sind sie in ihrer spezifischen Beschränktheit durchaus geistig wendig und anpassungsfähig, zu jedem Kunstwerk, zu jedem Künstler, bei dem es opportun erscheint, fällt ihnen etwas ein. Aber zuviel Gedachtes im Geformten hemmt eben den geschmeidigen Fluss des süßen Floskelbreis. »Bilde, Künstler, denke nicht, denn das tun wir für dich« scheinen sie fast flehentlich zu rufen. Und ein gewisses Mitleid(en) ist angeraten, denn sie haben vergessen oder, wahrscheinlicher, nie verstanden, dass in der Kunst Fühlen und Denken eine unauflösbare Verbindung eingehen. Wer versucht, sie aufzulösen, sei es in der Analyse oder nur in der naiven Betrachtung, dem zerfällt sie zu Staub. Der Künstler muss als ganzer Mensch, als biopsychosoziale Einheit, mit Formgefühl, Verstand und sozialer Verantwortung ans Werk gehen, der Betrachter dem Bildwerk ebenso entgegentreten und es mit seinem ganz eigenen Fühlen und Denken zum Leben erwecken.

Realistische Kunst belehrt uns nicht über die Wirklichkeit. Realistische Kunst verändert, schärft, vertieft unsere Sicht auf die Wirklichkeit. Sie kann dies – und tut dies in völlig anderer Weise als eine rein rationale Analyse –, da sie die gesamte Komplexität des menschlichen Erkenntnisvermögens nutzt und anspricht.

Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan

Wie nun ein Kunstwerk wirklich entsteht, im Zusammenspiel von innerem Auge, Bilddenken und äußerem Tun, kontrolliert durch die Leibesaugen, können uns Kunstwissenschaftler nicht erklären – und Künstler auch nicht. Klar ist nur: Ausdenken kann man sich ein Bild nicht, es muss erlebt und erlitten werden. »Abel erklärt Kain ein Martyrium«, dies Motiv ist nun schon gar nicht ausgedacht, sondern geträumt oder eher noch halluziniert, wie die Künstlerin erzählt. Die Figuren hätten sie besucht, heimgesucht, sie waren lebendig, bewegt, aber trotzdem gezeichnet, gehöht auf schwarzem, bodenlosen Grund; wispern von weichen, rosafarbenen Lippen, Blicke von glitzernden Augen aus Stein. Abel, obwohl verfolgt und gedemütigt, spricht sanft zu Kain, der jedoch vor Angst und Blödigkeit die Weisheit und Wahrheiten seines Bruders gar nicht verstehen kann. Die Kolonialismusdebatte nimmt zum Zeitpunkt dieser Begegnung gerade erst Konturen an, die Künstlerin reagiert ahnend auf der Höhe ihres Denkens, aus der Tiefe ihres Fühlens – und als professionelle Malerin sieht sie auch, dass die Figuren in Ölkreide gezeichnet werden müssen, auf schwarzem Karton. Das wird die Vorlage für unsere Editionsgrafik.

Der bewährte Siebdrucker unserer Edition nimmt die Herausforderung an, die Arbeit in eine Druckgrafik umzusetzen. Es geht nicht um eine getreue Reproduktion, sondern um eine Transformation der Anmutung der großformatigen Zeichnung in das intimere Editionsformat, zum In-die-Hand-nehmen. Letztendlich stellt er die Figuren frei und setzt sie in fünf handgedruckten Farbschichten wiederum auf schwarzen Karton. Das in Zusammenarbeit von Künstlerin und Drucker entstandene neue Werk harrt nun in 250 Exemplaren der eindringlichen Beschäftigung. Und wir halten fest: Beim Betrachten der Bilder von Heidrun Hegewald darf gefühlt und gedacht werden, die Künstlerin tat ebenso.

