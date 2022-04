Yen im Krisenmodus

Eugene Hoshiko/AP/dpa Tokio: Handelsbilanzdefizit und volatile Währung: Auch Japans Leitindex Nikkei schwächelt

Jahrelang war der japanische Yen in Zeiten von globalen Krisen ein Sicherheitshafen für Anleger und Spekulanten. Selbst nach dem Tohoku-Erdbeben vom 11. März 2011 stieg die japanische Währung. Dies war insbesondere der Tatsache zu verdanken, dass der Inselstaat der weltweit größte Gläubiger ist und lange Zeit über ein großes Leistungsbilanzplus verfügte, was einen stetigen Geldfluss aus dem Ausland bedeutete.

Nun sprechen japanische Wirtschaftsforscher von einem Strukturwandel. Seit dem 10. März befindet sich der Yen auf einer kräftigen Talfahrt und hätte am Mittwoch fast die 130er Marke per US-Dollar gerissen, bevor der Greenback etwas von seinen Gewinnen wieder abgab (aktueller Kurs am Freitag: ein US-Dollar kostete 128,4 Yen). In den letzten sechs Wochen hat die japanische Währung somit rund zehn Prozent ihres Werts gegenüber dem US-Dollar verloren. So billig ist er seit rund zwanzig Jahren nicht mehr gewesen.

Forscher weisen auf den Beginn einer Phase von Leitzinserhöhungen duch die US-Notenbank hin, die den Greenback insbsondere gegenüber dem Yen beflügelt habe. Die Schwäche von Letzterem hat aber noch andere Gründe. Durch den Preisanstieg von Importprodukten wie Erdöl oder Getreide im Zuge von Pandemie und Ukraine-Krise weist Japan ein immer stärkeres Handelsbilanzdefizit aus. Dadurch ist die Leistungsbilanz (in die auch die Handelsbilanz einfließt), die unter anderem auch Geldströme aus Gewinnen im Ausland misst, im vergangenen Dezember und Januar ins Minus gerutscht. Da anzunehmen ist, dass die Importpreise hoch bleiben werden, könnte das Leistungsbilanzdefizit für Japan chronisch werden und den Yen in Zukunft weiter unter Druck setzen.

Zudem sind der japanischen Zentralbank bei Gegenmaßnahmen die Hände gebunden. Zinserhöhungen stehen nicht auf ihrer Agenda, da sie für die hochverschuldete japanische Wirtschaft desaströse Folgen hätten. Die Zentralbank wird auch weiterhin eine expansive Geldpolitik verfolgen, um das angestrebte Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen.

Glaubt man nun dem Mantra, das insbesondere Zentralbankchef Haruhiko Kuroda jahrelang vorbetete, dass ein schwacher Yen der japanischen Wirtschaft nütze, da er den Wert der im Ausland erzielten Gewinne erhöhe, sollte eigentlich im Land der aufgehenden Sonne Freude herrschen. Doch immer mehr Beobachter zweifeln an der Richtigkeit dieser These.

Japan ist laut Berechnungen des Internationalen Währungsfonds nach den USA und China immer noch die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt, bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt. Doch dies ist nicht gesichert. Zum einen haben die japanischen Exporteure, die als erste von einer schwachen Währung profitieren, ihre Produktionsstätten vielfach ins Ausland verlagert, so dass sie unabhängiger von Währungsschwankungen des Yens wirtschaften können. Zum anderen wird der Ansporn, durch Innovation oder neue Geschäftsmodelle produktiver zu werden, durch Gewinne im Währungsbereich vermindert. Der bekannte japanische Ökonom Yukio Noguchi hält solche Gewinne deshalb für eine »Droge« und ein kurzfristig wirkendes Schmerzmittel.

Derweil steigen wegen des immer schwächer werdenden Yens die Preise vieler Produkte und reißen weitere Löcher in die schon arg strapazierte Haushaltskasse der Geringverdiener, deren Löhne in den vergangenen Jahren unter Druck geraten sind. Auch dieses Jahr werden viele Firmen die Gehälter kaum erhöhen. Da Japan der weltgrößte Importeur von Nahrungs- und Futtermitteln ist, betreffen die Preissteigerungen vor allem Lebensmittel, aber auch den Energiebereich.

Nächsten Monat werden die Strompreise erhöht, weshalb die japanischen Medien von einer drohenden »Maikrise« sprechen. Bereits am 1. April sind Windeln, Käse und Whisky teurer geworden. Doch obwohl die Gefahr einer Stagflation (Kombination aus Inflation und Wirtschaftsstagnation) wächst, tut sich die Regierung schwer mit Gegenmaßnahmen. Im März kursierte in der liberaldemokratischen Regierungspartei LDP die Idee, jedem Rentner 5.000 Yen (rund 36 Euro) einmalig auszuzahlen. Doch daraus wird nichts – der Vorschlag roch zu stark nach Wählerfang für die im Juli stattfindenden Oberhauswahlen.