imago images/xcitepress Revolutionäre 1.-Mai-Demo in Hamburg (o. J.)

Auch in Hamburg darf in diesem Jahr am 1. Mai wieder demonstriert werden. 2021 war eine von Ihnen angemeldete Demonstration am Hauptbahnhof mit Verweis auf die Coronapandemie verboten worden. Die Polizei jagte damals Leute durch den Stadtteil St. Georg. Droht ähnliches in diesem Jahr?

Die Pandemie ist zwar nicht im Griff, aber das Leben hat sich weitgehend normalisiert. Die letzten beiden Jahre hatten wir argumentiert, dass, wenn man einkaufen kann und arbeiten muss, man eben auch gegen diese Umstände demonstrieren können muss. Das sah die Versammlungsbehörde anders und verbot alles. So kam es, dass wir als Kommunisten um bürgerliche Freiheiten auf der Straße kämpften, mit vielen Verletzten und Festgenommenen.

Beim 1. Mai in diesem Jahr wird es auch um den Krieg in der Ukraine gehen, dessen Folgen und die Frage, wer mit Blick auf die Pandemie und die Aufrüstung die Zeche zahlt. Wie sehen Sie das?

Wir sitzen nicht alle im selben Boot. Während die Reichen vielleicht ihre leerstehende fünfte Eigentumswohnung vermieten und Urlaub in Deutschland machen mussten, hat unsereins seinen Job und alle Ersparnisse verloren. Wir verlieren im Kapitalismus immer und sterben in ihren Kriegen. In den Krisen gibt es aber immer Gewinner auf der Kapitalseite, die von einer weiteren Konzentration profitieren, weil sie Konkurrenten verdrängen. Perfide ist, dass wir als lohnabhängige Klasse die Ausgaben des bürgerlichen Staates zum größten Teil selbst bezahlen. Die Unterdrückten finanzieren also ihre Unterdrückung. Während wir fast die Hälfte des Lohns abdrücken müssen, zahlte Hapag Lloyd letztes Jahr 0,65 Prozent Steuern.

Haben Sie den Eindruck, dass die Herrschenden die Daumenschrauben anziehen? Welches Maß an Repressionsverschärfung erwarten Sie?

Sie haben sich Jahre vorher auf diese Krisenzeiten durch Verschärfungen vorbereitet, daher haben sie gewissermaßen schon alle Maßnahmen in petto. Die werden nun gegen Linke, Streikende und marginalisierte Gruppen angewendet. Einen kleinen Einblick haben wir ja schon durch die Pandemie bekommen. Bürgerliche Freiheiten zerplatzen wie Seifenblasen.

Im Aufruf zu Ihrer Demo heißt es: »Die Medien, die bürgerlichen Parteien, sogar die Kirchen trommeln für Aufrüstung, Waffenlieferungen und schlussendlich für den Krieg. Selten hat man so eine Einigkeit erlebt.« Worauf führen Sie das zurück?

Das Kapital versucht stets, durch Ideologieproduktion sein Interesse als Gesamtinteresse zu verkaufen. Schon Kaiser Wilhelm II. sagte zu Beginn des Ersten Weltkriegs, er kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Russland ist als Feindbild historisch stark verankert.

Die Kritik wird weithin auf das Handeln des russischen Präsidenten Wladimir Putin reduziert. Geht es letzten Endes bei diesem und anderen Kriegen nicht eher um die globale Durchsetzung der kapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweise?

Putin ist kein Gegenentwurf zum Bestehenden, er hat die russische Gesellschaft noch weiter ausverkauft. Aber er ist eben ein Konkurrent, und man will ihm seine Einflusssphären abjagen. In einigen Wirtschaftsbereichen setzte er immer weiter auf Liberalisierung, also ja: Putin ist ein treibender Teil dieses Systems.

Zurück zum 1. Mai: Was ist dieses Jahr geplant?

Am 1. Mai geht es um 16 Uhr los vom Berliner Tor in den Hamburger Osten nach Barmbek, einem traditionellen Arbeiterstadtteil. Einen Tag davor, am 30. April, machen wir wieder unsere HipHop-Openair, das »Klassenfest« an der Sternschanze.