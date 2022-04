Demonstration zum Elbe Day

Torgau. Nach Absage der offiziellen Feierlichkeiten zum Elbe Day durch die Stadtverwaltung von Torgau will ein linkes Bündnis am Sonnabend in der nordsächsischen Stadt eine Kundgebung mit Demonstration abhalten. In Torgau waren am 25. April 1945 US-amerikanische und sowjetische Truppen der Antihitlerkoalition erstmals zusammengetroffen. Das Rathaus hatte die Absage der Veranstaltung mit dem Ukraine-Krieg begründet. Der Schwur der vor 77 Jahren sich verbrüdernden Soldaten, »dass die Nationen der Erde in Frieden leben sollten«, sei eine eindringliche Mahnung, heißt es im unter anderem von der DKP mitgetragenen Aufruf zu dem Gedenken. (jW)