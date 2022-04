Türkei: Feministische Organisation vor Verbot

Ankara. In mehreren türkischen Städten haben am Sonnabend Hunderte Menschen gegen ein drohendes Verbot der Frauenrechtsorganisation »We Will Stop Femicide« demonstriert. »Verfolgt nicht die Frauen, sondern die Mörder«, riefen die Demonstrierenden in Istanbul. Vertreter von Oppositionsparteien nahmen ebenfalls an den Protesten teil, die auch in der Hauptstadt Ankara stattfanden. Nach Angaben der Generalsekretärin der Organisation, Fidan Ataselim, hat ein Staatsanwalt in Istanbul am vergangenen Mittwoch das Verbot wegen »gegen das Gesetz und die Moral« verstoßender Tätigkeiten beantragt. Die erste Anhörung soll am 1. Juni stattfinden. Die Organisation setzt sich seit Jahren für die Frauenrechte in der Türkei ein und dokumentiert Femizide. (AFP/jW)