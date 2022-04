Rechte beschnitten

Megan Jelinger/REUTERS »Verbote weg von unseren Körpern«: Demonstration für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch (Cincinnati, 1.12.2021)

Noch in diesem Frühjahr wird der Supreme Court ein wegweisendes Urteil im Kampf um das Selbstbestimmungsrecht schwangerer Frauen fällen. Erwartet wird, dass der Oberste Gerichtshof der USA den verfassungsrechtlichen Schutz eines Schwangerschaftsabbruchs, der seit dem Grundsatzurteil »Roe versus Wade« von 1973 gilt, aufhebt. Damals urteilten die Richter, dass eine Reihe texanischer Gesetze, die Abbrüche in den meisten Fällen unter Strafe stellten, das verfassungsmäßige Recht der Frau auf Privatsphäre verletzen. Dieses war nach Ansicht des Gerichts implizit in der Freiheitsgarantie der Verfahrensklausel des 14. Verfassungszusatzes enthalten: »Kein Staat darf einer Person das Leben, die Freiheit oder das Eigentum ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren entziehen.« Der Oberste Gerichtshof der USA verfügt derzeit über eine konservative Sechs-zu-drei-Mehrheit und zeigte sich bei den Verhandlungen im Dezember offen für eine Rücknahme oder Aufhebung von »Roe versus Wade«.

In Erwartung des bevorstehenden Urteils verabschieden republikanisch regierte Bundesstaaten bereits im Vorfeld verschärfte Gesetze, von den Demokraten geführte Staaten wollen demgegenüber Abtreibungsrechte schützen und erweitern. So unterzeichnete der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, diesen Monat ein Gesetz, das das Recht auf Schwangerschaftsabbruch festschreibt – die Maßnahme trat sofort in Kraft. Die von den Demokraten geführte Legislative in Vermont verabschiedete im Februar eine Verfassungsänderung, die das Recht auf Abbruch garantiert. In Maryland hat die demokratisch kontrollierte Legislative ein Veto des republikanischen Gouverneurs überstimmt: Ein Gesetz, das die Definition derjenigen, die Abbrüche vornehmen dürfen, auf jeden »qualifizierten Anbieter« ausweitet, tritt am 1. Juli in Kraft.

Auf der konservativen Seite hat der republikanische Gouverneur von Arizona, Douglas Ducey, im März ein Gesetz unterzeichnet, das zwar Ausnahmen für medizinische Vorfälle für den Abbruch nach der 15. Schwangerschaftswoche vorsieht, Vergewaltigungen oder Inzest aber ausnimmt. In Idaho unterzeichnete der republikanische Gouverneur Bradley Little im März ein Abtreibungsverbot nach sechs Wochen, das es Familienangehörigen des Fötus ermöglicht, Anbieter zu verklagen, die Abbrüche nach diesem Zeitpunkt vornehmen, ähnlich wie ein texanisches Gesetz, das im vergangenen Jahr erlassen wurde. Das Gesetz in Idaho soll Ende April in Kraft treten, wenn es nicht gerichtlich blockiert wird.

Vergangene Woche kamen noch weitere restriktive Entscheidungen hinzu. So wurde im republikanisch regierten Oklahoma ein Gesetz unterzeichnet, das Abbrüche außer in medizinischen Notfällen verbietet und Praxen, die dagegen verstoßen, Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar und zehn Jahre Gefängnis androht. In Kentucky wurden vergangenen Mittwoch mehrere Beschränkungen erlassen, darunter ein Verbot der 15-Wochen-Frist, die Vorschrift, dass die Überreste des Fötus eingeäschert oder beigesetzt werden müssen, und die Vorschrift, dass für jeden Abbruch eine kombinierte Bescheinigung über Geburt, Tod oder Totgeburt ausgestellt werden muss.

Doch gegen das mit sofortiger Wirkung in Kraft getretene Gesetz formiert sich Widerstand. Einen Tag später reichten die auf reproduktive Gesundheit spezialisierte NGO »Planned Parenthood« und eine Klinik, die von der American Civil Liberties Union (ACLU) vertreten wird, getrennte Klagen gegen das Gesetz ein. Dieses mache es »unmöglich«, eine große Anzahl von neu auferlegten Anforderungen und Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch einzuhalten, die noch nicht geschrieben wurden. In den Klagen heißt es weiter, das wäre »gleichbedeutend mit einem Verbot der Abtreibung«. Zudem wird argumentiert, das Gesetz verletze das Recht der Patientinnen auf Privatsphäre, da sie keine Zeit hätten, dem Gesetz nachzukommen. Die beiden Kläger beantragten eine einstweilige Verfügung, um die Durchsetzung des Gesetzes zu verhindern. Der republikanische Generalstaatsanwalt von Kentucky, Daniel Cameron, betonte jedoch in einer Erklärung, er sei »bereit, dieses neue Gesetz gegen die Anfechtung durch Planned Parenthood und die ACLU ernsthaft zu verteidigen«.