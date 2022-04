Sexarbeit sicherer machen

Pro Shots/imago images Sexarbeiterin im Amsterdamer Rotlichtviertel De Wallen (4.7.2019)

Die Touristen sind zurück in Amsterdam. Das merken auch die Sexarbeiterinnen im berühmten Rotlichtbezirk De Wallen. Als hätte es die Pandemie nie gegeben, ziehen wieder johlende Junggesellenabschiede und betrunkene Männer an den Fenstern vorbei, hinter denen Frauen ihre Dienste anbieten. Mit der wachsenden Zahl an Kunden steigt zwar der Verdienst, aber auch die Gefahr Opfer von Gewalt zu werden.

Seit Mittwoch ist in den Niederlanden die Homepage »uglymugs.nl« online, die Sexarbeiterinnen größeren Schutz vor brutalen Kunden bieten will. »Hier kannst du Gewalt melden, Warnungen vor gefährlichen Freiern erhalten und deine Kunden checken«, kündigten die Initiatorinnen auf Twitter an. »Wir bieten auch Hilfe bei der Anzeige von Gewalt an oder beim Finden der richtigen Betreuung.« Sehr hilfreich auch: Prostituierte können sich warnen lassen, wenn ein gefährlicher Kunde in ihrer Gegend unterwegs ist. Das gesamte Angebot ist gratis.

»Zusammen machen wir Sexarbeit sicherer« lautet das Ziel von Ugly Mugs NL (UMNL). Der englische Name bedeutet übersetzt ungefähr so viel wie »Hässliche Fratzen«. Um die Warnungen einsehen zu können, müssen sich die Sexarbeiterinnen auf dem Portal anmelden. Die Seite wurde mit Unterstützung des Justizministeriums von Soa Aids Nederland und Proud (Stolz), der Gewerkschaft für Sexarbeit, entwickelt. Bis heute warnten sich die Frauen eher dezentral über private Apps.

»In den Niederlanden wird die Sexarbeit nicht wie jeder andere legale Beruf behandelt«, sagte Simone Temming von Soa Aids am Mittwoch beim öffentlich-rechtlichen Sender NOS. »Auch die komplizierte und repressive Gesetzgebung macht Sexarbeiterinnen angreifbar, so dass sie immer noch mit viel Gewalt und Stigmatisierung zu kämpfen haben.«

In Großbritannien existiert die Plattform Ugly Mugs schon seit zehn Jahren. Dort sind 7.000 Personen Mitglied. 90 Prozent von ihnen fühlen sich durch das Angebot sicherer, ergaben Umfragen. 40 Prozent haben dank Ugly Mugs schon einen als Gewalttäter vorher auffällig gewordenen Kunden abgewiesen. Jeden Tag gehen drei Meldungen auf der Plattform ein. »Mit den vielen aktiven Mitgliedern und den zahlreichen Warnmeldungen ist die Plattform in England ein Erfolg«, so Temming, »auch die niederländischen Sexarbeiterinnen möchten sich sicher fühlen.«

Soa Aids und Proud fragten 2018 in einer Studie 308 Sexarbeitende in den ganzen Niederlanden, ob sie in den vergangenen zwölf Monaten in ihrem Beruf Gewalt erfahren hatten. 78 Prozent der Befragten bejahten die Frage. Auf das gesamte Berufsleben bezogen, sind 97 Prozent irgendwann einmal Opfer von Gewalt geworden. Das Risiko ist dabei für Transgender viermal höher.

Oft können es sich Sexarbeiterinnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, einen Kunden abzulehnen, weil ihre finanzielle Situation es nicht zulässt. Besonders in Zeiten der Pandemie war ihre soziale Lage prekär. Finanzielle Unterstützung vom Staat in Form von Coronahilfen bekamen sie nicht.

Eine aktuelle Studie von Soa Aids und der Erasmus Universität Rotterdam ergab, dass 65 Prozent der Sexarbeiterinnen in den vergangenen beiden Jahren erhebliche Geldprobleme hatten. Jede dritte konnte ihre laufenden Rechnungen nicht mehr bezahlen. Selbst das Geld für Lebensmittel wurde knapp. Je länger der Ausnahmezustand dauerte, um so schlimmer wurde es. Im ersten Jahr der Pandemie war jede zweite gezwungen, illegal weiterzuarbeiten. 2021 waren es bereits neun von zehn.

»Dies führte dazu, dass einige Sexarbeiterinnen aus Angst vor Polizeikontrollen in unsichere Arbeitsbereiche auswichen. Außerdem nahmen sie häufiger Kunden an, die sie sonst abgelehnt hätten«, so das Resultat der Studie. »Dann trauen sie sich nicht mehr zur Polizei oder zum Arzt zu gehen, weil sie etwas tun, was nicht erlaubt ist«, weiß Temming. Deshalb werde die Plattform dringend benötigt.