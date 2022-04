Nachschlag: Gift im Beutel

Bengt Wiberg/Pixabay Qualmt nicht – das neues Produkt der Tabakbranche: Nikotinbeutel

Im Kapitalismus geht es ums Geld. Gut, wenn eine Ware einen Gebrauchswert hat, aber wenn nicht, ist das auch nicht weiter schlimm. Die Tabakindustrie, deren Produkte, wie jeder weiß, extrem gesundheitsschädlich sind, gibt dafür ein markantes Beispiel ab. Hauptsache, es wird verdient. Und Philip Morris und Co. verdienen nicht schlecht. Obwohl die Zahl der Raucherinnen und Raucher zurückgeht, steigen die Umsätze. Das liegt zum einen an stetig steigenden Preisen, zum anderen aber an neuen Produkten wie E-Zigaretten und – seit dem Jahr 2020 – Nikotinbeuteln. Die steckt man sich bequem unter die Oberlippe und nimmt so den psychoaktiven Wirkstoff direkt über die Schleimhäute auf. Das ZDF-Magazin »Zoom« informiert in bester Aufklärermanier über die neuen Strategien der Tabakindustrie, ihre Produkte unters Volk zu bringen – besonders an die Jüngeren. Denn an die richtet sich der kleine Giftbeutel, der zur Zeit auf Tik Tok und Instagram von erstaunlich vielen Influencern beworben wird. (row)