Endlich wieder Samba

Wang Tiancong/Xinhua/IMAGO Rio de Janeiro feiert wieder Karneval, wenn auch mit Auflagen ...

Nach einer Coronapause im vergangenen und einer Verschiebung in diesem Jahr ist im brasilianischen Rio de Janeiro der weltberühmte Karneval eröffnet worden. Bürgermeister Eduardo Paes übergab am Mittwoch feierlich den Schlüssel der Stadt an »König Momo«, den symbolischen Herrscher der Feierlichkeiten, der auch der Parade der Sambaschulen vorsitzt. »Ich verkünde stolz, dass die größte Show der Welt zurück ist: Es lebe der Karneval«, sagte Paes. Zuletzt war in Rio de Janeiro 2020 Karneval gefeiert worden. Vergangenes Jahr musste das Spektakel wegen der Pandemie ausfallen. Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante wurden die Feiern in diesem Jahr auf die Zeit nach Ostern verschoben. Coronabeschränkungen beim Karneval gibt es jedoch auch 2022. Alle Teilnehmer der Parade im Sambadrom müssen eine Coronaimpfung nachweisen. Statt der als »Blocos« bekannten großen Straßenpartys soll es mehrere kleinere geben.(AFP/jW)