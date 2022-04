Christian Mang/imago 1.-Mai-Demo im Grunewald unter dem Motto »Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg!«

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« ruft für den 1. Mai zur Fahrradsternfahrt unter dem Motto »Heraus in den Problemkiez Grunewald!« auf:

(…) »Ob Klimakatastrophe, Mietenwahnsinn oder Krieg – es sind einige wenige, die davon profitieren. In Zeiten der existenziellen Krisen müssen selbst die Profiteure erkennen: Wir stehen am Scheideweg – Umverteilung oder Barbarei!«, sagt Frauke Geldher, autonome Sozialarbeiterin des Quartiersmanagements. Mit seinem aufsuchenden sozialarbeiterischen Ansatz wird das Quartiersmanagement Grunewald auch an diesem 1. Mai der Millionärsklientel im Grunewald Wege aus der Sackgasse des Reichtums aufzeigen. »Unsere kontinuierliche Arbeit im Problemkiez zeigt: Viele Bewohner:innen fühlen sich unwohl in ihrer Rolle als Krisenprofiteure. Sie sehen sich an den Rand der Stadtgesellschaft gedrängt. Hier leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe und zeigen Wege auf, sich selbst aus der Reichtumsfalle zu befreien. Wesentliches Instrument ist dabei die Anregung zur freiwilligen Selbstenteignung von Krisenprofiten, dem wichtigsten Mechanismus, um robustere Formen der Umverteilung zu vermeiden«, erläutert Geldher.

Dass auch gesetzmäßige Enteignung in Berlin notwendig und erwünscht ist, zeigt die akute Mietenkrise in der Stadt. Mehr als eine Million Berliner:innen haben für den Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« gestimmt. Selbst im Grunewalder Kiez der Superreichen stimmten 23 Prozent dafür, große, profitorientierte Wohnungsunternehmen zu enteignen, damit Mieten wieder bezahlbar werden. »Enteignung ist nur genauso radikal wie unser Grundgesetz – also radikal demokratisch. Das unermessliche Profitstreben einzelner Konzerne spaltet unsere Gesellschaft, führt zu Verdrängung und Verarmung. Es wäre gefährlich und verantwortungslos, dem nichts entgegenzusetzen. Die Berliner:innen haben der Regierung einen klaren Auftrag zum Enteignen gegeben. Den muss der Senat jetzt zügig umsetzen«, so Gisèle Beckouche, Sprecherin der Initiative. (…)

Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Donnerstag zur Steuervermeidungspolitik des Onlineriesen Amazon:

Laut Unterlagen, die Bloomberg vorliegen, hat Amazon trotz 55 Milliarden Dollar Umsatz in der EU 2021 keine Steuern gezahlt. Und noch verrückter ist: Sie haben sogar eine Milliarde Euro Steuererstattung bekommen! Das ist hochproblematisch, da Amazon auf diese Weise immer mächtiger wird – während die Innenstädte und Kleingewerbe darunter leiden. Der Trick: Gewinne verschieben und in der EU Verluste melden. Auch hat Corona die Wettbewerbssituation zugunsten von Amazon nachhaltig verzerrt. Um die Marktmacht der Krisengewinner zu bremsen, müssen übermäßige Krisenprofite, die es ohne Corona nicht gegeben hätte, mit einer Übergewinnsteuer abgeschöpft werden. Selbst eine Übergewinnsteuer auf die explodierenden Gewinne von Mineralölkonzernen lehnt Scholz in seiner Antwort auf meine Frage in der Regierungsbefragung ab. Solch eine Steuer hat selbst die EU-Kommission vorgeschlagen, und eine Übergewinnsteuer, die auch Amazon träfe, wurde vom Internationalen Währungsfonds gefordert. Es ist den Menschen, die den Laden hier am Laufen halten, nicht mehr zu vermitteln, dass mittelständische Betriebe deutlich höhere Steuern zahlen als dieser Megakonzern. Amazon muss endlich zur Kasse gebeten werden!