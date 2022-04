Ehrenmal in Potsdam geschändet

Potsdam. Unbekannte haben das Ehrenmal zur Erinnerung an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee in Potsdam mit roter Farbe beschmiert. Die Tat soll sich bereits zwischen Montag abend und Dienstag mittag zugetragen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es sei eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen worden. Wie der RBB am Mittwoch berichtete, sollen die Täter eine mit der Farbe gefüllte Ketchupflasche gegen das Monument geworfen haben. Zuvor war schon das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin zweimal mit russenfeindlicher Hetze beschmiert worden. (dpa/jW)