Tesla-Profite stinken

Jay Janner/Austin American-Statesman via AP Bei der Fabrikeröffnung in Texas konnte Elon Musk seinen Geltungsdrang voll ausleben (7. April)

Mit Bestwerten bei Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2022 hat der US-Konzern Tesla das Kräfteverhältnis in der globalen Autobranche zu seinen Gunsten verändert. Im Land Brandenburg wuchs am Donnerstag die Kritik an den Umweltbehörden, die den Störfall im Tesla-Werk Grünheide bei Berlin (zuerst berichtete am 19. April jW darüber) offenbar herunterspielen.

Obwohl die Autoindustrie weltweit über Mangel an Computerchips klagt, lieferte Tesla im ersten Quartal 310.048 Fahrzeuge aus – ein Zuwachs um 68 Prozent im Jahresvergleich und ein weiterer Rekord. Für das laufende Vierteljahr stellte Konzernchef Elon Musk bei einer Telefonkonferenz am Mittwoch (Ortszeit) ähnliche Produktionszahlen in Aussicht. Tesla litt aufgrund eines Covidlockdowns in Shanghai zwar unter Ausfällen, steigerte aber seine Gewinne um das Siebenfache auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg um 81 Prozent auf 18,76 Milliarden US-Dollar (17,3 Milliarden Euro). Nach Berechnungen des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer ist Tesla damit der weltweit profitabelste Autobauer nach dem Luxushersteller Ferrari und hat die höchste Marge bei Herstellern, die mehr als 15.000 Fahrzeuge verkaufen.

Nach dem Austritt von Flüssigkeit aus der Lackiererei des Tesla-Werks in Grünheide forderte der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), der auch Tesla beliefert, am Donnerstag mehr Transparenz. Der Verband sei nur auf Nachfrage von der Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree informiert worden, sagte Sprecherin Sandra Ponesky: »Da sehen wir schwarz für den Schutz der Trinkwasserversorgung in Zukunft.« Während der WSE unter Berufung auf ein ihm vorliegendes Foto der Ansicht ist, dass auch Flüssigkeit in die Kanalisation gelangt sei, verneint das Brandenburger Landesamt für Umwelt dies. Die Linke im Brandenburger Landtag fordert Aufklärung. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) solle im nächsten Umweltausschuss über den Vorfall berichten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Thomas Domres dpa und kritisierte die Informationspolitik: »Die Meldekette muss so gestaltet werden, dass alle Akteure informiert werden.«

Am 11. April waren nach Angaben des Landesumweltamtes in der Tesla-Fabrik 15 Kubikmeter Behandlungsbad aus der Elektrotauchlackierung ausgetreten. Die Behörde spricht von einer Betriebsstörung, der verwendete Lack habe keine gefahrstoffrechtliche Einstufung. Ein Entsorgungsunternehmen pumpte laut Umweltamt die in einer Wanne aufgefangene Flüssigkeit ab. Bei der Verladung liefen demnach am 12. April zwei bis drei Liter Flüssigkeit auf die Zufahrt der Lackiererei. Der WSE sieht in dem Vorgang einen Störfall.

Dubioses zu Musk gibt es reichlich: Am Karfreitag hatte ein US-Bundesrichter einer Klage gegen den Spekulanten wegen Wertpapierbetrugs teilweise recht gegeben. Der als reichster Mann der Welt geltende Musk – laut Forbes-Liste vom Donnerstag verfügt er über 219 Milliarden US-Dollar – habe 2018 »falsch und irreführend« über den angeblichen Rückzug Teslas von der Börse informiert.

Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass Musk mit seiner angekündigten Übernahme des Onlinedienstes Twitter auch reaktionäre politische Ziele verfolgt. Laut Tageszeitung Die Welt deuten Kritiker Äußerungen von Musk am Mittwoch zur Meinungsfreiheit so, dass er Donald Trump wieder auf Twitter zulassen will. Der Expräsident strebt 2024 eine Wiederwahl an.