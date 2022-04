Nachschlag: Auszeit

© WDR/Längengrad Filmproduktion Zahncheck bei den Seelöwen

Ein langes Wochenende mit bestem Frühlingswetter und friedenspolitischem Anspruch wollte genutzt werden. Dann mal los. Ostermarsch – check! Osterspaziergang drangehängt – check! Ostereier gefunden – check! Ostermahl verdrückt – check! Was tun, wenn man dann nur noch vollgefressen auf der Couch herumlungern kann? TV glotzen! Profitip für alle, die die mediale Kriegsgeilheit nicht mehr ertragen können: Natur- und Tierdokus. Der WDR bot am Sonntag sechs Stunden am Stück Auszeit vom Wahnsinn: Da ging es um den Lebensraum Meer, um den Rhein in all seiner Pracht und um Tierparks, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihren Bewohnern trotz aller Kritik am System Zoo ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Und man erfuhr, dass der scheue Berg-Anoa-Bulle Idris im Krefelder Zoo nicht nur der einzige Vertreter dieser kleinen indonesischen Wildrindart in Gefangenschaft ist, sondern wohl auch der letzte überhaupt. Die Abholzung des Regenwalds für Palmölplantagen hat seinen Artgenossen den Garaus gemacht. Da ist er wieder, der furchtbare Mensch. (af)