Ein lustiges Gesicht

Panini Verlag Licht, Schatten, klare Konturen: Flavia Scuderis Marlene Dietrich

Biographien großer Personen sind ein dankbares Comicgenre: Der Stoff ist da mit allen Namen und Orten, für die meisten Personen- und Dekorzeichnungen gibt es fotografische Vorlagen, und das Publikumsinteresse ist garantiert. Der Szenarist hat nur die Qual der Wahl, was er gerne erzählen möchte.

Marlene Dietrich wurde in den Berliner 1920er Jahren entdeckt, die schon viele Unterhaltungsindustriearbeiter inspiriert haben. Sie ist noch fast unbekannt, als sie Josef von Sternberg mit ihrer Art und einem gelungenen Boeuf Stroganoff für sich gewinnt. Sternberg gibt ihr die Hauptrolle in einem der ersten deutschen Tonfilme und verspricht ihr eine Karriere in Holly­wood. Gleich nach der Filmpremiere von »Der blaue Engel« 1930 lässt sie Mann und Kind in Berlin zurück und reist über Bremen in die USA, um dort zum ersten deutschen Filmstar aufzusteigen. Nach 1933 weigert sie sich, für die Nazis zu arbeiten, wird 1939 US-Amerikanerin und unterstützt in den Kriegsjahren die US-Armee durch Truppenbesuche und Konzerte. Ihre Heimatstadt sieht sie erst 1945 wieder.

Fakt und Fiktion

Einige der wichtigsten Stationen und Begegnungen ihres Lebens werden in »Marlene Dietrich – Augenblicke ihres Lebens« des deutsch-amerikanischen Autorenduos Julian Voloj (Text) und Claudia Ahlering (Zeichnungen) aufgegriffen: die Beziehung zum Schauspieler und Résistancekämpfer Jean Gabin, den sie zunächst in Hollywood trifft, dann im gerade befreiten Paris, die Beschimpfungen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland während ihrer Tournee 1960; die um so freundlichere Aufnahme in Tel Aviv, wo sie gegen alle Absprachen deutsche Lieder sang. Aber hat sich das auch alles so zugetragen?

Im Nachwort schreibt der Szenarist, die Dietrich habe sowohl ihre Biographie als auch das Bild, das sie von sich abgeben wollte, erfunden. Als Beispiel führt er Maximilian Schells Filmbiographie an, die er zehn Jahre vor ihrem Tod drehte. »Faszinierend ist dabei, dass sie in diesem Dokumentarfilm die Existenz ihrer Schwester, einer Nazikollaborateurin, abstreitet und sich als Einzelkind darstellt (…) Die vorliegende Graphic Novel spielt mit solchen Diskrepanzen und stellt wahre biographische Details neben imaginäre Begegnungen.« Leider wird auch im Anhang nicht aufgelöst, was nun Wahrheit, was Dichtung ist.

Gut unterhalten

Ganz anders wirkt die Marlene beim Stuttgarter Verlag Panini – und das beginnt schon mit dem Cover: bei Knesebeck die nachdenkliche Unnahbare vor einer Kamera, hier die aufreizende Dietrich im Fokus. Dort blässliche Aquarelle, deren Zeichnerin sich noch nicht ganz auf den Grad ihres Realismus festlegen kann oder will, hier starke, am Computer nachbearbeitete Farben, gekonnte Verläufe, Lichtreflexe, Schattierungen zu klaren Konturen. Zeichnerin Flavia Scuderi hat lange Zeichentrickserien für Disney gemacht und beschreibt ihren Stil als Realismus mit Manga- und Disney-Elementen. Sie habe Stile mischen wollen, um die Zeichnungen dem Ton der Geschichte anzupassen. »Passiert etwas Trauriges oder Ernstes, wollte ich realistischer sein. Aber wenn etwas lustig ist, möchte ich auch ein lustiges Gesicht zeichnen.«

Anders als bei ihrem US-amerikanischen Auftraggeber kann Scuderi sich hier frei entfalten. Ihre Marlene raucht, trinkt, tummelt sich mal mit der Journalistin Gerda Huber, mal mit ihrem späteren Ehemann Rudi Sieber oder mit der Sängerin Claire Waldoff, aber immer in heißer Wäsche. Das ist frivol, aber nicht voyeuristisch, weil die Leserin nie vergisst, dass sie sich in einer hochpolierten und straff erzählten Fiktion befindet. Ahlerings fotoinspirierte Porträts auf Körpern mit Comicproportionen wirken dagegen echter, aber zuweilen auch etwas ungelenk, viele Seiten sind zudem weniger Comic als vielmehr getuschte Wort-Bild-Collagen. Bleibt am Ende die Frage, was Comicbiographien überhaupt leisten sollen und können. Nett unterhalten wird man jedenfalls von beiden.