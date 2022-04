Malaysia: Ausbruch von Rohingya aus Lager

Kuala Lumpur. Bei einem Massenausbruch von Rohingya-Flüchtlingen aus einem Internierungslager in Malaysia sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sie seien nach der Flucht beim Überqueren einer Schnellstraße von Fahrzeugen erfasst worden, zitierte die malaysische Nachrichtenagentur Bernama den örtlichen Polizeichef Mohamad Shuhaily Mohamad Zain. Unter den Toten seien auch zwei Kinder. Nach Angaben der Einwanderungsbehörde hatten 528 Menschen am frühen Mittwoch morgen Absperrungen durchbrochen und waren aus dem Lager in Sungai Bakap im Bundesstaat Penang geflohen. Bei einer Suchaktion seien mehr als 360 Rohingya wieder festgenommen und in das »Immigration Detention Depot« zurückgebracht worden. Die muslimische Minderheit der Rohingya aus Myanmar wird in ihrer Heimat verfolgt. Viele fliehen in das überwiegend muslimische Malaysia. Das südostasiatische Land gewährt ihnen aber keinen Flüchtlingsstatus. (dpa/jW)