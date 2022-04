Nachschlag: Da simmer dabei

Eibner/stock&people/imago Goldene Zeiten für Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München (9.7.2013)

Gerade wird ja jeder, der einen Vorder- von einem Hinterlader unterscheiden kann, in deutschen Medien als Militärexperte vors Mikrofon gezerrt – goldene Zeiten also für einen wie Carlo Masala. Der Politikwissenschaftler hat sich der sogenannten Sicherheitspolitik verschrieben und einen Lehrstuhl an der Münchner Uni der Bundeswehr ergattert, weshalb er momentan dem Stern in einem Podcast zweimal die Woche die Kriegslage erklären darf. Die technischen Details sind interessant, die Meinungen natürlich voll auf NATO-Linie. Der geplante Eintritt Finnlands und Schwedens etwa sei spitze. Zwei hochgerüstete Staaten mit Angst vorm Iwan, dazu eine ewig lange direkte Grenze – natürlich erhöht das die weltweite Sicherheit. Der Deutschlandfunk wusste noch 2019, dass man sich in Finnland wie selbstverständlich dankbar der Waffen-SS erinnert und es eher peinlich findet, den Nazis nicht bis zum Schluss die Stange gehalten zu haben. Es wächst mal wieder zusammen, was zusammen gehört. (pm)