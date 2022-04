Rotlicht: Betriebsrat

imago images/Klaus Rose Betriebsräte handeln oft im Geist der Sozialpartnerschaft für das Wohl des Unternehmens (Betriebsratssitzung der Hoesch AG (14.12.1972)

Gewerkschaften sind im Grundgesetz ebenso verankert wie in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Errichtung von Betriebsräten regelt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), das gleichzeitig auch deren Aufgaben, Rechte und Beschränkungen festlegt. Die vierjährige Dauer der Wahlperiode und die Größe des Betriebsrats, d. h. die Zahl seiner Mitglieder, wird ebenfalls vom Gesetz festschrieben. Betriebsräte können in Betrieben mit »mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern« gewählt werden.

Obwohl ein Betriebsrat gesetzlich vorgeschrieben ist, ist die Zahl der Betriebsratsgremien seit Jahren rückläufig. Laut den Zahlen des IAB-Betriebspanels 2019 verfügen nur noch neun Prozent der Betriebe in Westdeutschland und zehn Prozent der Betriebe in Ostdeutschland über einen Betriebsrat. Konkret bedeutet das: Lediglich 41 Prozent der lohnabhängig Beschäftigen in Westdeutschland und 36 Prozent in Ostdeutschland werden von Betriebsräten in der Wahrnehmung ihrer Interessen vertreten.

Zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften existiert ein deutlicher Unterschied: Betriebsräte sind auf den einzelnen Betrieb bezogen, Gewerkschaften wirken weit darüber hinaus. Betriebsräte sind denn auch ein bewusst geschaffenes Pendant zu Gewerkschaften, auch wenn sie zugleich die Anerkennung ausdrücken, dass Beschäftigte in einem gewissen Rahmen mitbestimmen können. Historisch betrachtet sind sie ein Ergebnis der Novemberrevolution von 1918 – wobei der ursprüngliche Rätegedanke (Räte, russisch: Sowjets) sich nur im Namen, aber nicht inhaltlich erhalten hat.

Betriebsräte können zum Teil die Verfügungsgewalt des Kapitals einschränken. Der Unternehmer kann in bestimmten Angelegenheiten nur handeln, wenn der Betriebsrat zustimmt oder eine Einigungsstelle, an der der Betriebsrat paritätisch beteiligt ist, im Streitfall vermittelt. Die existierenden Betriebsräte sind in diesem Sinne ein Instrument der »Sozialpartnerschaft«, was sich auch darin ausdrückt, dass sie »zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes« handeln sollen, wie es im BetrVG heißt. Das bedeutet auch, dass sie nicht zu Arbeitskampfmaßnahmen greifen oder aufrufen dürfen.

Da dem Betriebsrat gesetzlich verboten ist, Dinge zu regeln, die »üblicherweise« in Tarifverträgen geregelt sind oder werden (z. B. Arbeitszeit und Entgelt), arbeitet er in der Regel eng mit den Gewerkschaften zusammen, denen das BetrVG den Zutritt zum Betrieb zusichert. Umgekehrt können viele betriebliche Probleme, die das Wie, Wann und Wo der Produktion betreffen, nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Handlungsbeschränkungen nur vom Betriebsrat gelöst werden.

Mit dem »Betriebsrätemodernisierungsgesetz« aus dem Jahr 2021 sind zu den Aufgaben eines Betriebsrats zusätzlich neue hinzugekommen, z. B. die Mitbestimmung bei der Einführung von künstlicher Intelligenz, Initiativrechte bei »mobiler Arbeit« bzw. Homeoffice und eine erweiterte Mitwirkung bei der Qualifizierung. Zudem wurde der Kündigungsschutz für diejenigen verbessert, die einen Betriebsrat gründen wollen und zu seiner Wahl aufrufen.

Viele Betriebsräte in der Bundesrepublik verstehen sich heute als Teil des Unternehmens und haben den Gedanken der Sozialpartnerschaft verinnerlicht. Dass es auch anders geht, zeigen in jüngster Zeit die Bemühungen in einzelnen Branchen der Lieferdienste sowie beim Onlineversandriesen Amazon. Angesichts von immer häufiger auftretenden Maßnahmen des Union Bustings werden auch die Bemühungen, überhaupt einen Betriebsrat zu gründen, mehr und mehr zu politischen Kämpfen in den Betrieben.