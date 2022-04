Pakistan: Neues Kabinett vereidigt

Islamabad. In Pakistan ist am Dienstag das 37köpfige Kabinett vom neu gewählten pakistanischen Premierminister Shahbaz Sharif vereidigt worden. Der Regierung, die sich aus mehreren Parteien zusammensetzt, gehören 13 Bundesminister, zwei Staatsminister und ein Berater der konservativen Muslimliga-N (PML-N) von Sharif an sowie neun Bundesminister, ein Staatsminister und ein Berater des Premiers von der Volkspartei (PPP). Sechs Minister werden von zwei weiteren Parteien gestellt. Zuvor war Expräsident Imran Khan per Misstrauensvotum gestürzt worden. (Xinhua/jW)