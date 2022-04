Provokation auf Westbank

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Feuer über Gaza nach israelischem Angriff auf das palästinensische Gebiet (19.4.2022)

Am Dienstag sind mehrere tausend jüdische Siedler unter dem Schutz der israelischen Armee über mehrere Kilometer durch die palästinensische Westbank zum 2005 abgerissenen Siedlervorposten Homesh in der Nähe von Nablus marschiert. Auch einige ultranationalistische Abgeordnete der Knesset nahmen an dem Marsch teil, darunter der frühere Verkehrsminister Besalel Smotrich. Das berichtete die Onlinezeitung Times of Israel.

Der TV-Sender Al-Dschasira zeigte gegen mittag live, wie die ersten Busse mit den Ultranationalisten eintrafen. Die israelische Armee hatte laut der palästinensischen Nachrichtenseite Maan sämtlich Ausgänge der palästinensischen Dörfer, die an der Route lagen, mit Wällen aus Sand blockiert, um die Einwohner daran zu hindern, auf die Siedler zu treffen. Den ganzen Tag über kam es dennoch zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Soldaten und Jugendlichen, bei denen nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds bis zum frühen Nachmittag 60 Demonstranten verletzt wurden.

Schon am Montag war es im besetzten Jerusalem auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee zu einer Provokation israelischer Soldaten und radikaler jüdischer Siedler gekommen, wobei die Moschee teilweise beschädigt und muslimische Gläubige verletzt wurden. Jordanien bestellte den israelischen Chargé d’Affaires in Amman ein und übergab ihm eine Protestnote gegen die »illegale und provokative Verletzung« der Würde der Al-Aksa-Moschee, berichtete die staatliche jordanische Nachrichtenagentur Petra.

Möglicherweise war die Rakete, die in der Nacht zum Dienstag vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert wurde, eine Antwort auf den Vorfall an der Al-Aksa-Moschee. Es war der erste Raketenzwischenfall seit vier Monaten. Die israelische Luftwaffe zerstörte daraufhin ein vermeintliches Waffenlager der islamistischen Hamas in Gaza. Menschen kamen auf beiden Seiten offenbar nicht zu Schaden.

Am Dienstag untersagte die israelische Polizei einen für Mittwoch kurzfristig geplanten sogenannten Fahnentanz ultrarechter Israelis um die Altstadt von Jerusalem herum. Im Moment sei eine solche Veranstaltung aufgrund der wachsenden Spannungen nicht möglich. Sie bot den Demonstranten einen alternativen Termin an, wenn die Situation sich beruhigt habe. Eine ähnliche Veranstaltung hatte im vergangenen Jahr zu einem elf Tage dauernden militärischen Schlagabtausch zwischen den palästinensischen Organisationen Hamas und »Islamischer Dschihad« auf der einen und Israel auf der anderen Seite geführt.

Weil in diesem Jahr der islamische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessach-Fest und das christliche Ostern zusammenfallen, wirken religiöse Befindlichkeiten aktuell als Brandbeschleuniger. Die Nachricht, dass am Dienstag morgen eine 19 Jahre alte Palästinenserin einem Bauchschuss erlag, den ihr israelische Soldaten am 9. April zufügten, als sie auf dem Weg zur Schule war, heizte die Stimmung zweifellos weiter an.