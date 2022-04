Oppositionelle ausspioniert

imago images/ZUMA Wire Im Visier des spanischen Staates: Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter am 11. September 2021 in Barcelona

Dutzende Politiker, die die Unabhängigkeit Kataloniens und des Baskenlandes von Spanien befürworten, sind offenbar von der Zentralregierung in Madrid ausspioniert worden. Das ergab eine am Montag veröffentlichte Recherche der an der kanadischen Universität von Toronto angesiedelten Forschungsgruppe »Citizen Lab«. Demnach sollen zwischen 2017 und 2020 mehr als 60 Politikerinnen und Politiker mittels der Spionagesoftware »Pegasus« des israelischen Konzerns NSO ausgespäht worden sein.

Zu den Betroffenen gehören laut »Citizen Lab« neben dem aktuellen Präsidenten der Regionalregierung Kataloniens, Pere Aragonès, auch seine Vorgänger Artur Mas (2010–2016) und Joaquim Torra (2018–2020). Zudem waren die Ehefrau des im belgischen Exil lebenden ehemaligen Präsidenten Carles Puigdemont (2016–2017), Marcela Topor, sowie zahlreiche Anwälte und die Präsidentin des katalanischen Parlaments, Laura Borràs, Ziel der Angriffe. Aber auch baskische Politiker blieben nicht verschont, etwa der Vorsitzende der linken Partei Bildu, Arnaldo Otegi.

Bereits 2020 hatte es erste Berichte gegeben, wonach Politikerinnen und Politiker der Parteien Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya und Candidatura d’Unitat Popular (CUP) mittels »Pegasus« überwacht und abgehört worden sein sollen. Das Ausmaß der Spionage soll aber viel größer gewesen sein als bisher angenommen, so die Untersuchung der Forscher. Politiker sollen selbst während laufender Verfahren überwacht worden sein, was gegen die Gesetze Spaniens verstößt. Zumeist ging es dabei um die Prozesse wegen des Abhaltens des katalanischen Unabhängikeitsreferendums von 2017, das von Madrid als »illegal« eingestuft wurde.

Das spanische Innenministerium erklärte am Montag gegenüber der Tageszeitung La Vanguardia, weder es selbst noch die Polizei hätten »die geringste Beziehung zur Firma NSO« gehabt. Kommunikationsüberwachungen würden lediglich im Rahmen von richterlichen Beschlüssen und im »Einklang mit der Legalität« stattfinden, so die Behörde.

2020 wurde bekannt: Zahlreiche Regierungen nutzten die Spyware, um unter anderem Oppositionelle, Journalisten und Aktivisten auszuspähen. Laut NSO wurde das Programm lediglich an staatliche Behörden verkauft und soll der »Bekämpfung von Straftaten« und des »Terrorismus« dienen. »Pegasus« ermöglicht es, Mobiltelefone umfassend zu überwachen, etwa Konversationen mitzulesen und Telefongespräche abzuhören. Zudem kann auf gespeicherte Dateien zugegriffen, Standortdaten können abgerufen sowie Kamera und das Mikrofon aktiviert werden. Zwar ließe sich laut »Citizen Lab« nicht eindeutig belegen, dass Madrid hinter der Spionage stecke. Dass die Aktionen allerdings im Jahr des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums begonnen haben, deute jedoch »stark« auf eine Verbindung zu den spanischen Behörden hin.

Kataloniens Präsident Aragonès erklärte am Montag via Kurznachrichtendienst Twitter empört: »Der Einsatz von Massenspionage gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung ist eine ungerechtfertigte Schande.« Es sei ein »Angriff« auf die Grundrechte und ein »Beispiel der Repression« gegen eine friedliche und demokratische Bewegung.