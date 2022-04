Ich hätte gerne in Ruhe aufgegessen, aber Roswitha ist in Eile. Mit einer Rolle Panzertape und dem Strafgesetzbuch marschiert sie zum Auto. »Hier!« Sie drückt mir den Wälzer in die Hand, »irgendwo steht, dass das verboten ist. Such mal den Paragraphen raus« – »Freiheitsberaubung durch Festkleben?« frage ich. Sie hat vor, Camouflage-Torben in seiner Wohnung zu fixieren und auf die Weise daran zu hindern, in die Ukraine zu fahren, um sich dort als »Freiheitskämpfer« zu betätigen »Quatsch. Als Deutscher in fremden Armeen kämpfen natürlich. Der will zu diesem ›Asow‹-Bataillon.«

Die Terrassentür steht offen, Torben sitzt vor seinem Flachbildschirm und schaut in Uniform einen Ballerfilm. »’n Abend, Torben!« Erschrocken fährt er zusammen, Roswitha baut sich vor ihm auf. Raaatsch! Sie zieht ein ordentliches Stück Panzerband von der Rolle. »Ausziehen!« Torbens Mundwinkel verziehen sich zu einem debilen Grinsen, unsicher schaut er zu mir. Ich nicke langsam und bräsig, wie ein Bodyguard in einem schlechten Film. Torben entledigt sich hastig seiner Camouflageklamotten, setzt sich auf den ihm zugewiesenen Stuhl und lässt sich willig bondagen. Ein käseweißer Spargeltarzan, voll heißer Erwartung.

Spargeltonnato für 4 Personen

Ein Kilo weißen Spargel schälen und die Enden einen cm breit abschneiden. Spargel in kochendem Salzwasser 5 Min. garen, abtropfen und abkühlen lassen. Spargelstangen einmal quer und einmal längs halbieren, auf eine große Servierplatte legen. 60 g Rucola waschen und trocken schleudern. Zwei Dosen Thunfisch abtropfen lassen und in ein hohes Gefäß geben. 300 g Crème fraîche und acht EL Öl zugeben, alles mit dem Schneidstab fein pürieren. Mit Salz, Zitronensaft und einer Prise Zucker abschmecken. Thunfischcreme über dem Spargel verteilen und mit Pfeffer bestreuen. Zwei EL Kapern und Rucola darüberstreuen und sofort servieren.

Erwartung, die sich jäh in kaltes Entsetzen verwandelt, nachdem Rossi ihm ins Ohr flüstert: »Und jetzt warten wir hübsch artig auf die Polizei.« Ist eigentlich nicht unsere Art, nackten Leuten die Polizei auf den Hals zu hetzen, die nur friedlich Gewaltfilme gucken, aber Rossi meinte, wir sollten ausnahmsweise unsere Staatsbürgerpflicht erfüllen und – da wir ja nun mal von Torbens geplanter Mitwirkung in einem ausländischen faschistischen Heer wüssten – diese Straftat auch zur Anzeige bringen. Vor den herbeigeholten Beamten hat Torsten natürlich alles abgestritten. Wir mussten ihn wieder auswickeln und wurden verwarnt.

»Lasst den ziehen, Mädels«, meint Udo, »dann sind wir ihn endlich los. Die Russen werden schon fertig mit dem, der kommt nicht lebend wieder.« »Meinest du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe?« Roswitha zitiert völlig überraschend Hesekiel Kapitel 18, Vers 23. »Was’n mit dir los, Rossi? Erbarmen mit Nazis?« – »Nein, aber als Leiche lernt er nichts mehr. So lange einer lebt, kann er lernen. Kann er auferstehen aus der Gruft seiner geistigen Umnachtung. Hallo?! … Es ist Ostern!«