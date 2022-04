Lieblingskriegswerkzeug des Tages: Schwere Waffen

Armin Weigel/dpa Schützenpanzer der Bundeswehr

Was folgt aus dem Kanzlerwort, Russland dürfe den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen? Für die dreiköpfige Stahlhelmfraktion der Koalition – Michael Roth (SPD), Anton Hofreiter (Grüne) und Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Mehr und größere Kanonen für Kiew. Deutsche Panzer sollen rollen, aber Olaf Scholz, der »Zauderer« (Strack-Zimmermann), will es mit zwei Milliarden Euro erledigen. Eine Ungeheuerlichkeit. Daher erinnert Strack-Zimmermann den Kanzler am Montag im Sender Welt an sein Wort und daran, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern auch um »uns in Europa«. Das ist stets dort, wo sie ramentert. Und weil, weiß doch jeder, die Moskowiter gewohnheitsmäßig nach Georgien, Moldawien und auf den westlichen Balkan durchmarschieren wollen, erklärt auch Roth dem Genossen Scholz am Sonnabend in der Frankfurter Rundschau, welche Panzerstraßen nach Kiew führen: »Deswegen muss – und das ist auch in unserem nationalen und europäischen Interesse – die Ukraine diesen furchtbaren Krieg gewinnen.« Nur Hofreiter vergisst einfach, dass Russland und Ukraine irgendwo sind, es aber um »uns«, also Europa geht. Er besteht in der Rheinischen Post (Dienstagausgabe) einfach nur auf Milliarden Euro plus Panzern. Denn die Grünen führen den Ukraine-Krieg fast um seiner selbst willen, koste er, was er wolle – deutsche Tradition.

Fehlt nur noch die Botschaftersimulation Andrij Melnyk. Den nennt Exaußenminister Sigmar Gabriel am Sonnabend im Spiegel »bösartig«, worauf der Bandera-Faschist gewohnheitsmäßig zurückkeilt: Bösartig sei allein die »jahrelange putinfreundliche Politik«, die Gabriel und seine »SPD-Kumpane« betrieben hätten. Bliebe es beim Krakeel dieser Sorte und dauert es noch mit deutschen Panzern in Kiew, hätte der Frieden trotz Scholz, Ampelstahlhelmtrio, Gabriel und Melnyk eine schnellere Chance.