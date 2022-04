Organisierter Flugbetrieb

imago images/Rüdiger Wölk Die Besatzung des Ferienfliegers will nur noch betrieblich mitbestimmt in die Luft steigen (Frankfurt am Main, 8.11.2021)

Sie wollen eine Lücke schließen, in der Branche der Airlines. Keine betriebsratsfreie Zone mehr zulassen, beim Ferienflieger Eurowings Discover (EW Discover) etwa, einer erst im Juli 2021 gegründeten Lufthansa-Tochter. Einen Etappenerfolg hatten die Vereinigung Cockpit (VC) für die Piloten und die Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) für das Kabinenpersonal am vergangenen Mittwoch gemeinsam verkündet: die erfolgreiche Wahl eines Vorstands zur Bildung einer Belegschaftsvertretung. Das Prozedere in der Stadthalle Flörsheim war störungsfrei verlaufen. Etwas nicklig sei es hingegen im Vorfeld gewesen. Dazu gleich.

Der dreiköpfige Wahlvorstand will nun zeitnah zur eigentlichen Wahl der Betriebsräte (BR) einladen. Gut sei, so VC und UFO unisono, dass der Zuspruch aus den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen der Fluggesellschaft enorm sei. Nicht selbstverständlich, Pilotenkanzel und Kabine zusammenzubringen, Standesdünkel abzubauen. Interessant ist das: Erst mit Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG, Paragraph 117) im Mai 2019 können Besatzungsmitglieder in deutschen Flugbetrieben einen BR gründen. Vormals hatten Beschäftigte in der Luft – im Gegensatz zu jenen am Boden – Mittelbestimmungsrechte nur über einen Tarifvertrag Personalvertretung – sofern dieser abgeschlossen worden war.

Und, welche Nicklichkeiten hatte es bei der BR-Vorbereitung gegeben? »Nun, ein roter Teppich wurde uns nicht ausgerollt«, räumte VC-Präsident Stefan Herth am vergangenen Freitag auf jW-Nachfrage ein. Eine aktive Behinderung habe es durch die Fluggesellschaft indes nicht gegeben. Das Thema Betriebsrat sei für alle »Neuland«, vor allem für das Management. Das sieht Maximilian Kampka auch so. Demnach wollten die Chefs von EW Discover anfangs den beiden Gewerkschaften die Vertretungsbefugnis für die Beschäftigten absprechen, schilderte der UFO-Referent für Tarifpolitik am Donnerstag voriger Woche gegenüber jW. »Das war in unseren Augen besonders lächerlich«, zumal VC und UFO bei den zuvor abgewickelten Flugbetrieben Germanwings Sunexpress und Brussels Airlines »sehr gut organisiert waren«, so Kampka. Nicht nur das: Eine Vielzahl der gekündigten Kolleginnen und Kollegen ist längst bei EW Discover untergekommen. Ein BR wäre also ein »Meilenstein« und angesichts der Jobsituation »bitter nötig«, weiß der Gewerkschafter.

Ein, zwei Beispiele: Trotz angepasstem BetrVG gelten für die Luftfahrt viele Regeln aus dem Arbeitszeitgesetz nicht. Das übernimmt die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA), also die EU-Flugsicherheitsbehörde für zivile Luftfahrt. Ein Problem, denn das EASA-Regelwerk sei »sehr flexibel«, lasse Privatleben bei bis zu 60 Wochenarbeitsstunden kaum zu, die »Work-Life-Balance« gerate dabei völlig aus dem Blick, moniert Kampka. Ohne tariflichen Schutz sei selbst die gesetzlich fixierte Höchstarbeitszeit nicht garantiert. Freie Tage würden ad hoc – im Falle von Personalknappheit – zu Diensttagen. Hinzu kommt der Bereitschaftsdienst. Beschäftigte seien verpflichtet, binnen 60 Minuten einsatzfähig zu sein. Kampka: »Das ist in der Praxis so gut wie nicht leistbar.« Und dann? »Häufig verbringen Mitarbeitende diese Zeiten beispielsweise auf Parkplätzen am Flughafen im Auto.«

Ein hartes internationales Business also, bemerkt Herth von der Pilotengewerkschaft. Für Fluggesellschaften hierzulande sei die Versuchung groß, »sich an Modellen der Kostendrückerei der internationalen Konkurrenz zu orientieren«. Um so wichtiger sei es, mittels betrieblicher Mitbestimmung Missständen einen Riegel vorzuschieben. Ohnedies: Wettbewerbsfähigkeit und soziale Verantwortung dürften nicht im Widerspruch stehen, betonte Herth.

Offen ist bislang diese Frage: Listen- oder Persönlichkeitswahl bei der anstehenden BR-Gründung? Absprachen zwischen VC und UFO dürften rasch folgen. Fest steht – Herth: »Wir haben gemeinsam aufgerufen für ein gemeinsames Ziel, einen Betriebsrat zu etablieren.«