Wahlen auf leeren Magen

Im Libanon wir Weizen knapp. Die Bäckereien des Landes sind in Not

Die Hälfte der Kinder im Libanon ist auf humanitäre Hilfe angewiesen, und Tausenden droht Mangelernährung – das geht aus neuen, von den Vereinten Nationen veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach stehen 77 Prozent der libanesischen Bevölkerung nicht ausreichend Geld zur Verfügung, um Nahrungsmittel zu kaufen. Unter den 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen im Land sind es gar 99 Prozent.

Der Libanon, der sich seit 2019 in der inzwischen schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte befindet und bislang 95 Prozent seines Weizens aus Russland und der Ukraine importiert hat, ist von den Folgen des Ukraine-Krieges und der gegen Russland verhängten Sanktionen ganz besonders betroffen. Seit dem 24. Februar stieg der Brotpreis um 38 Prozent, Sonnenblumenöl ist um 88 Prozent und Zucker um 72 Prozent teurer geworden. Und dies, nachdem die Preise für Lebensmittel in den vergangenen zwei Jahren bereits um bis zu 1.000 Prozent angestiegen waren. Zwar hat die libanesische Regierung vergangene Woche 15 Millionen US-Dollar (etwa 14 Millionen Euro) für Mehl bereitgestellt, nachdem der Vorsitzende der Bäckergewerkschaft gewarnt hatte, die Bäckereien des Landes müssten in wenigen Tagen die Produktion einstellen, woraufhin sich lange Schlangen vor den Geschäften bildeten. Importiert werden sollen aus Indien 50.000 Tonnen, und auch die iranische Regierung hat Lieferungen zugesagt. Allerdings wird das Geld nur für zwei oder drei Wochen ausreichen, wie Wirtschaftsminister Amin Salam zugeben musste.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat dem Libanon vor zwei Wochen einen Kredit in Höhe von 2,75 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Dabei ist die Auszahlung der Gelder an strikte Bedingungen geknüpft, die der Zedernstaat – wenn überhaupt – wohl frühestens nach den für den 15. Mai angesetzten Parlamentswahlen wird erfüllen können. Dazu zählen eine Restrukturierung der Banken, ein unabhängiger Stresstest für die 14 größten Geldinstitute des Landes, die Verabschiedung des vom Kabinett vorgelegten Haushalts und eine »Reform« der libanesischen Zentralbank.

Es steht zu befürchten, dass der Libanon nach den Wahlen ein weiteres Mal in ein Machtvakuum und damit in völlige Handlungsunfähigkeit stürzt. Eine Einigung zwischen den zerstrittenen politischen Lagern des Landes dauert für gewöhnlich mehrere Monate.

Bis zum Stichtag Anfang April wurden für die Parlamentswahl 103 Wahllisten angemeldet – 2018 waren es lediglich 77. Über 1.000 Kandidierende bewerben sich für 128 Sitze. Die Gewählten werden im Oktober auch den neuen Staatspräsidenten bestimmen. Der amtierende Michel Aoun hat angekündigt, nicht erneut anzutreten. Es handelt sich zudem um die ersten Wahlen seit Beginn der bis heute anhaltenden Proteste vom Oktober 2019, in deren Folge Saad Hariri als Ministerpräsident zurücktreten musste. Die vorwiegend jüngeren Demonstranten fordern ein Ende von Korruption und Vetternwirtschaft sowie einen Sturz des Systems, das auf einer streng nach Konfessionen organisierten Postenvergabe beruht. Weil sich die der Protestbewegung zuzuordnenden Gruppen auf keine gemeinsame Liste einigen konnten, stehen ihre Kandidaten allerdings auf unterschiedlichen Wahllisten. Dies gilt auch für die der »Zukunftsbewegung« von Saad Hariri, der größten sunnitischen Partei des Landes, nahestehende Bewerber: Hariri hatte im Januar angekündigt, nicht an den Wahlen teilzunehmen, und verfügt, dass Mitglieder seines parlamentarischen Blocks nur unabhängig von der »Zukunftsbewegung« kandidieren können.

Der – zumindest zeitweilige – Rückzug Hariris und dessen Aufruf zum Boykott der Wahlen hat nicht nur ein tiefes Vakuum in der sunnitischen Gemeinschaft hinterlassen. Er könnte zudem ein politisches Manöver darstellen: Denn mit der Hisbollah verbündete Kandidierende aus der sunnitischen Gemeinschaft, an die die »Zukunftsbewegung« schon 2018 ein Drittel ihrer Sitze verloren hat, könnten gestärkt werden. Dies wiederum böte Hariri die Gelegenheit, seine Unverzichtbarkeit für die Golfstaaten, die in den vergangenen Jahren wegen seines vergleichsweise gemäßigten Kurses gegenüber der Hisbollah auf Abstand gegangen waren, unter Beweis zu stellen.

Offenbar darum besorgt, noch weiter an Einfluss im Libanon einzubüßen, haben sich Saudi-Arabien, Kuwait und die demokratisch seit über sieben Jahren nicht mehr legitimierte jemenitische »Regierung« vor knapp zwei Wochen entschlossen, ihre im vergangenen Oktober abgezogenen Botschafter wieder in den Libanon zu entsenden. Ursache der schweren diplomatischen Verstimmung waren Äußerungen des damaligen libanesischen Informationsministers gewesen, der vor seinem Amtsantritt Kritik am Jemen-Krieg geäußert hatte. Insbesondere der saudische Botschafter Walid Al-Bukhari hat seit seiner Rückberufung zahlreiche Gespräche unter anderem mit sunnitischen Politikern, allen voran dem ehemaligen Premierminister Fuad Siniora, geführt. Wie auch Saad Hariris Bruder Bahaa Hariri strebt Siniora, ein erbitterter Gegner der Hisbollah, der allerdings selbst nicht für ein Abgeordnetenmandat kandidiert, offenbar an, die vakante Rolle des Führers der sunnitischen Gemeinschaft zu übernehmen.