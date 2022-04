»Je höher der Druck auf die SPD, desto besser«

Joerg Carstensen/dpa Wollen mitmischen: Protestkundgebung von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« vor dem Roten Rathaus (Berlin, 21.2.2022)

Vergangene Woche hat die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« mitgeteilt, dass sie Vertreter in die vom Berliner Senat eingesetzte sogenannte Expertenkommission entsenden will. Dieses Gremium soll die Umsetzung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne prüfen. Kritikern gilt die Kommission als Instrument, um das Vorhaben auszubremsen. Warum beteiligen Sie sich nun daran?

Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, welche Chancen wir durch die Teilnahme haben. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass uns die Beteiligung mehr nützt als schadet. Zudem besteht ja immer noch die Option, die Kommission wieder zu verlassen.

Haben Sie konkrete Bedingungen für einen Ausstieg formuliert?

Da gibt es verschiedene Überlegungen, aber noch keine genauen Festlegungen. Wir werden den nun anstehenden Prozess sehr genau beobachten und uns intern abstimmen.

Innerhalb der Initiative wurde kontrovers über die Beteiligung diskutiert. Die Entscheidung sei aber letztlich mit großer Mehrheit getroffen worden, hieß es. Wie erklärt sich diese Geschlossenheit?

Wir sind der Überzeugung, dass wir eine Verpflichtung gegenüber den Menschen haben, die beim Volksentscheid für die Enteignung gestimmt haben. Das waren immerhin 59,1 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben. Wir haben aber deswegen nicht vergessen, wie sehr der Senat bislang auf eine Verzögerungsstrategie gesetzt hat.

Sie entsenden drei Personen mit Professorentitel in die Kommission: eine Juristin, einen Juristen und eine Humangeographin. Zuvor hatten Sie kritisiert, bislang seien vor allem Juristen vorgeschlagen worden, dabei handle es sich nicht um eine rechtliche, sondern um eine politische und soziale Frage. Das spiegelt sich in Ihren Kandidaten auch nicht wider, oder?

Ausschlaggebend für uns war das politische Spiel der SPD, das darauf hinausläuft, den Artikel 15 des Grundgesetzes (der die Vergesellschaftung von Grund und Boden gegen Entschädigung vorsieht, jW) zu begraben. Auch um hier ein juristisches Gegengewicht in die Waagschale zu werfen, haben wir uns für diese Personen entschieden. Uns wäre es lieber gewesen, nicht mehr über das Ob, sondern ausschließlich über das Wie der Vergesellschaftung zu diskutieren.

Am Ende bleibt das Bild, dass Sie die Verzögerungstaktik des Senats kritisieren, sich aber letztlich beugen und dessen Spielregeln akzeptieren. Mit radikalem Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse hat das wenig zu tun.

Wir fahren zweigleisig. Neben der Beteiligung an der Kommission setzen wir als Kampagne weiter auf Mobilisierung der Mieterinnen und Mieter, führen Gespräche auf der Straße. Für uns ist vollkommen klar, dass wir den Druck von unten hochhalten müssen.

Nur besteht die Gefahr, dass über Instrumente wie die Expertenkommission eine Demobilisierung der Mieterbewegung erreicht werden soll.

Die Gefahr sehen wir. Deswegen haben wir die Einrichtung eines solchen Gremiums von Anfang an kritisiert. Am Ende des Tages wird der Senat eine politische Entscheidung treffen. Und je höher der Druck auf die SPD ist, desto besser für uns.

Die Sozialdemokraten regieren in Berlin gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen und der Partei Die Linke. Als letztere Anfang April zum Landesparteitag zusammenkam, sprachen Sie dort als Gastrednerin. Haben Sie dort den Eindruck gewonnen, dass Die Linke auf Ihrer Seite kämpft?

Die Linke hat sich aus unserer Sicht der SPD untergeordnet, um mit ihr koalieren zu können. Die Auseinandersetzung darüber, ob das der richtige Weg ist, muss innerhalb der Partei geführt werden. Immerhin: Die Justizsenatorin und Linke-Politikerin Lena Kreck nahm vergangene Woche auf einer Veranstaltung von uns teil und sagte dort, sie werde für die Vergesellschaftung kämpfen. Dafür müsse man an den Grundfesten des Kapitalismus rütteln. Da kann man nur zustimmen. Die Linke tut sich übrigens auch selbst einen Gefallen damit, den Druck in dieser Frage aufrechtzuerhalten. Schließlich hat die Partei im Wahlkampf des vergangenen Jahres mit der Enteignung geworben.