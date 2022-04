NATO-Armee greift an

Florian Boillot Europaweit gab es spontane Demonstrationen gegen den türkischen Angriff, wie hier am Montag in Berlin

Die türkische NATO-Armee hat in der Nacht auf Montag eine erneute großangelegte Luft- und Bodenoffensive in der Kurdistan-Region des Irak begonnen. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar richten sich die Angriffe gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). »Eine große Zahl an Terroristen« sei »neutralisiert« worden, behauptete Akar am Montag, der Einsatz werde in den »kommenden Stunden und Tagen« verstärkt.

Das Pressezentrum der Volksverteidigungskräfte (HPG) – so der Name der PKK-Guerilla – meldete am Montag mittag heftige Gefechte am Bergmassiv Werxele. Eine erste Angriffswelle sei durch den Widerstand der Guerilla zurückgeschlagen und mehrere Helikopter zum Abdrehen gezwungen worden. Bei den Kämpfen in der Zap- und Avasinregion seien bislang 28 Soldaten getötet worden.

Bereits seit Donnerstag war das Bergland im türkisch-irakischen Grenzgebiet, dass den HPG als Rückzugsgebiet dient, von Kampfflugzeugen und Drohnen heftig bombardiert worden. Im vergangenen Jahr war es der türkischen Armee bei einer ebenfalls im April begonnenen Großoffensive trotz vielfachen Einsatzes chemischer Kampfstoffe nicht gelungen, in die festungsartigen Tunnel- und Höhlensysteme der Guerilla einzudringen. Anders als im letzten Jahr erfolgen die Angriffe diesmal sowohl von der türkischen Grenze aus als auch aus der Kurdistan-Region heraus. So kamen Hubschrauber, die Luftlandetruppen in die Zapregion brachten, aus dem Landesinneren der Region Kurdistan, und von einem türkischen Stützpunkt nahe der Ortschaft Silazde rückten Bodentruppen in Richtung des Kuro-Jahro-Berges vor. Dies zeigt, dass die Offensive von der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP), die die kurdische Reginalregierung in Erbil dominiert, unterstützt wird. Die KDP verlegte in der Nacht auf Montag zudem Einheiten ihrer unter anderem von der Bundeswehr bewaffneten Peschmerga-Truppen in die Nähe des Kampfgebietes am Berg Kuro Jahro. Aktiv in die Gefechte eingegriffen haben die Peschmerga bislang noch nicht.

Am Freitag hatte sich der kurdische Ministerpräsident Masrur Barsani in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Geheimdienstchef Hakan Fidan getroffen. Anschließend hatte sich Barsani positiv über die »Ausweitung der Zusammenarbeit« mit der Türkei »zur Förderung von Sicherheit und Stabilität« im Nordirak geäußert. Hintergrund der Kollaboration ist eine strategische Energiepartnerschaft zwischen dem Barsani-Clan, der die feudal-konservative KDP wie einen Familienbesitz führt, und Ankara. Um Ölgeschäfte auf eigene Rechnung an der irakischen Regierung vorbei zu tätigen, ist die Familie Barsani auf die Türkei angewiesen, die im Gegenzug auf die Unterstützung oder zumindest Duldung der kurdischen Regierung im Kampf gegen die PKK setzt.

Schließlich wäre Ankaras Offensive ohne grünes Licht aus Washington nicht möglich. Denn die Luftraumkontrolle im Nordirak liegt bei den USA, die dort Militärstützpunkte unterhalten.

Parallel zur Offensive im Nordirak haben die türkische Armee und ihre dschihadistischen Söldner ihre Angriffe auf das nordsyrische Autonomiegebiet intensiviert. Im Fokus standen während der Ostertage christlich-assyrische Dörfer bei Tell Tamir. Bei Artillerieangriffen wurden laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF mehrere Häuser und eine Kirche beschädigt sowie ein Milizionär der assyrischen Chabur-Wachen getötet.