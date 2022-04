Angst, Wodka, Erbitterung

Valentyn Ogirenko/REUTERS »Ja, die Operette ...« (Bulgakow) – Demonstration zum »Tag der Einheit« in Kiew (22.1.2022)

Der Krieg tobt. Flüchtlinge irren durch das Land. Russland und Deutschland unterstützen politisch verfeindete Lager. Die Bewohner fühlen sich als hilflose Opfer einer eskalierenden Gewalt. Das war die Lage in der Ukraine in den Jahren 1918/19 im russischen Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution. Davon handelt Michail Bulgakows autobiographisch geprägter Roman »Die weiße Garde«.

Die Handlung beginnt Ende 1918 in Kiew. Dort herrschte damals der »Hetman« Pawlo Skoropadski, ein früherer zaristischer General, der als Vasall der Deutschen agierte. Hetmane waren Kosakenführer. Die deutsche Armee war im März 1918 in die Ukraine einmarschiert, um diese »Kornkammer« für den deutschen Imperialismus zu sichern. Kiew hatte sich auch durch Flüchtlinge aus Sowjetrussland in ein Zentrum antibolschewistischer Kräfte verwandelt.

Doch nach dem Waffenstillstand an der Westfront am 11. November 1918 gaben die Deutschen den kurzlebigen (April bis Dezember 1918) ukrainischen Vasallenstaat – »das Hetmanat« – auf. Die deutsche Okkupation hatte sich, so Bulgakow, »in eine Operette verwandelt«. Skoropadski floh Mitte Dezember 1918 nach Berlin. Seine ukrainischen Gefolgsleute fühlten sich verraten.

Der Roman handelt von fiebriger Begeisterung für Demagogen, von Verrat und Verwirrung, von Gauklern und Gewalt. Er beschreibt, wie das Leben der Menschen in Kiew nach dem Ende des Zarenregimes in einen chaotischen Strudel geriet. Auf die Flucht Skoropadskis folgte das Regime des militanten ukrainischen Nationalisten Symon Petljura. Unter dessen Herrschaft kulminierte der Judenhass in Pogromen, in deren Verlauf Zehntausende jüdische Bewohner der Ukraine umkamen.

Bulgakow beschreibt, dass sich selbst russische Offiziere ihres Lebens im Kiew der ukrainischen Nationalisten nicht mehr sicher sein konnten. Denn ein Hass auf alles Russische beherrschte die Köpfe der ukrainischen Chauvinisten. Wer den Roman liest, kann die Angst spüren, die die Petljura-Truppen vor und während ihres Einrückens in Kiew unter der russischen Bevölkerung Kiews verbreiteten. Bulgakow schildert die Tragik der Konflikte, bei denen Warlords einfache Soldaten für ihre Macht verheizten. Sein Roman handelt im Kern von einem sehr aktuellen Problem: von der Anfälligkeit für Demagogen, die die Bevölkerung als Manövriermasse imperialistischer Mächte missbrauchen.

Bulgakow zeigt, dass Kiew, »die Mutter der russischen Städte«, in der er 1891 geboren wurde, im Bewusstsein ihrer damaligen Bewohner keineswegs eine »ukrainische Stadt« war. Ukrainisch war die Landbevölkerung, aus der die Nationalisten ihr Kanonenfutter rekrutierten. Er beschreibt die Herrschaft der ukrainischen Nationalisten mit ihren Versuchen, die »Moskauer Sprache« zu verbieten, als ein absurdes Grauen. Was die Diktatur der Nationalisten hervorbrachte, waren »Armut, Betrug, Hoffnungslosigkeit« und dazu Phantasien von einem »Feldzug gegen Moskau«.

Es gibt Anspielungen an Goethes »Faust«, Tolstois »Krieg und Frieden« und Dostojewskis »Dämonen«, mit Anflügen von Wahn, Massenszenen und der drohenden Gegenwart der Hölle. Als deren Verkörperung erweisen sich die ukrainischen Nationalisten mit ihrem damals auf viele Kiewer noch bizarr wirkenden gelb-blauen Banner.

Die Petljura-Leute, lässt Bulgakow eine seiner Gestalten sagen, seien »schlimmer als die Bolschewiken«. Die Romanfiguren sind Kiewer Kleinbürger, denen die Kommunisten ähnlich fremd sind wie die ukrainischen Nationalisten. Im Zentrum des Romans steht die Familie Turbin, der Militärarzt Alexej, sein Bruder Nikolka und die Schwester Jelena. Sie wird von einem flüchtenden Skoropadski-Anhänger verlassen.

Alexej verdingt sich gezwungenermaßen als Militärarzt bei der Petljura-Armee. Doch als er einen Obersten behandeln soll, der für seine Brutalität bekannt ist, erschießt er ihn, flieht und überlebt. Nach einigen Tagen kehrt er nach Hause zurück und trifft Nikolka. Der junge Unteroffizier einer Infanteriedivision lehnt wie sein Bruder die Petljura-Nationalisten ab. Nikolka verlässt Kiew und sucht Anschluss bei den »Weißen«, den antibolschewistischen Truppen im Süden Russlands.

Alexej sieht schließlich den Einmarsch der Roten Armee nach dem Zusammenbruch des Nationalistenregimes. Der Systemwandel wird eingeleitet durch »Donner am Dnjepr«, Geschützlärm am Ufer des Flusses Dnjepr, der durch Kiew fließt. Alexej Turbin erlebt dieses einschneidende Ereignis, ohne Begeisterung, aber erleichtert.

Gut ein Jahrhundert nach seinem Erscheinen wirkt dieser Roman auch durch aktuelle Parallelen. Kiew erweist sich als Stadt, in der »käufliche Journalisten, Kaufleute und Kokotten« aus Moskau Unterschlupf finden. »Angst, Wodka, Erbitterung« kennzeichnen die Atmosphäre in der belagerten Stadt, Wut wechselt ab mit Zuversicht. Machthaber eröffnen »Schrapnellfeuer gegen unbequeme Dörfer«. Russen philosophieren über »die Selbstherrschaft, die härteste Diktatur, die man sich vorstellen kann«. Und die Wirklichkeit stellt selbst düstere Ahnungen rasch in den Schatten: »Groß war es und fürchterlich, das eintausendneunhundertachtzehnte Jahr nach ­Christi Geburt, aber das Jahr 1919 war noch fürchterlicher.«

Weder Bulgakow, der 1921 nach Moskau zog, wo er 1940 starb, noch sein Werk hatten es in der Sowjetzeit leicht. Der Autor hungerte 1922, während er an seinem Werk arbeitete. Unvollständig erschien der Roman 1925 in der Moskauer Literaturzeitschrift Rossija (Russland). Nur in Paris konnte er 1927 vollständig erscheinen. Vielen sowjetischen Literaturkritikern war Bulgakow zu bürgerlich. Es war die Sturm- und Drangzeit der Revolution. Charakteristisch für die in Moskau Mitte der 20er Jahre herrschende Stimmung war die Meinung Wladimir Majakowskis, »Die weiße Garde« sei gewissermaßen »unter der Hand der Bourgeoisie« entstanden. 1926 lud die sowjetische Geheimpolizei OGPU Bulgakow zu einem Verhör. Dass er anders als viele andere sowjetische Schriftsteller und Intellektuelle in den 30er Jahren kein Opfer des Terrors wurde, lag daran, dass es einen Leser gab, der seine Arbeit schätzte: Josef Stalin.

Der Mann an der Spitze des So­wjetstaates sorgte dafür, dass der weithin in Ungnade gefallene Bulgakow ab 1930 wieder am angesehenen Moskauer Tschechow-Kunsttheater arbeiten konnte, zunächst als Regieassistent. An diesem Theater war 1926 seine eigene Bühnenadaption des Romans – »Die Tage der Turbins« – uraufgeführt worden, die bis heute eines der beliebtesten Stücke in Russland geblieben ist. Im März 1930 schrieb Bulgakow in einem Brief an die sowjetische Regierung, er habe beim Schreiben der »Weißen Garde« viel Mühe verwandt, um »leidenschaftslos über den Roten und Weißen zu stehen«. Dieser realistische Blick auf die geschichtliche Wirklichkeit war es, den Stalin an Bulgakow schätzte. Einen Eindruck davon, warum Stalin seine Hand über Bulgakow hielt, gab ein Mitglied der Stalin-Familie vor 16 Jahren in einem Interview mit der Moskauer Journalistin Jekaterina Gluschik. Stalin hatte Artjom Sergejew, den Sohn des 1921 umgekommenen Revolutionärs Fjodor Sergejew aus dem Donbass, bei sich aufgenommen und erzogen. Der Junge, Jahrgang 1921, wuchs gemeinsam mit Stalins Sohn Wassili auf.

Die beiden Jungen sahen »Die Tage der Turbins« 1935 im Tschechow-Kunsttheater. Stalin fragte sie nach ihrer Rückkehr, wie ihnen das Stück gefallen habe, und sagte ihnen, sie sollten »nicht denken, dass man Menschen einteilen könnte in rein Rote oder rein Weiße«. Es habe viele Schattierungen gegeben von »fast Roten« bis »fast Weißen«. Und »die Masse«, so Stalin, habe sich oft »verlaufen«.

In dem Brief Bulgakows an die Sowjetregierung findet sich ein weiterer Grund, warum Stalin Sympathie für den von Parteifunktionären bedrängten Schriftsteller hatte. Bulgakow zitiert mehrfach den Literaturkritiker Robert Pikel, dem er vorwarf, »meine Vernichtung« zu betreiben. Pikel schrieb in der Regierungszeitung Iswestija immer wieder bösartige Angriffe auf den vermeintlich »reaktionären« Bulgakow und verhinderte zudem als Mitglied eines staatlichen Komitees die Publikation und Aufführung der Werke Bulgakows. Pikel war ein enger Mitarbeiter des in der Partei für seine Arroganz und realitätsfernen Einschätzungen bekannten früheren Leningrader Parteichefs Grigori Sinowjew. Pikel und Sinowjew wurden 1936 im ersten Moskauer Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der Streit um Literatur, auch um »Die weiße Garde«, war Teil eines von beiden Seiten gnadenlos geführten Kampfes zweier politischer Strömungen um die Macht im Staat.