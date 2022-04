Israel fliegt Angriffe auf syrische Hauptstadt

Damaskus. Israel hat nach Angaben syrischer Staatsmedien am Donnerstag abend Luftangriffe auf einige Stellungen in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen. Ob es dabei Opfer gab, berichtete die Nachrichtenagentur SANA jedoch nicht. Nach Angaben der oppositionsnahen in Großbritannien ansässigen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« attackierte die israelische Luftwaffe militärische Stellungen im Südwesten der syrischen Hauptstadt. Israel fliegt seit Jahren Angriffe auf Stellungen der syrischen Armee und mutmaßliche verbündete iranische Streitkräfte. Die israelische Regierung äußert sich üblicherweise nicht zu den Angriffen, hat jedoch klargestellt, dass sie eine Ausdehnung des iranischen Einflusses in Syrien nicht dulden werde. (AFP/jW)