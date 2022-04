Keine Waffen an Kiew!

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Vom kalten in den heißen Krieg? Deutschland beteiligt sich bereits mit eigenen Truppen an der NATO-Ostflanke (Korvette Erfurt in Wilhemshaven, 26.2.2022)

Der SprecherInnenrat der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden in der Partei Die Linke warnte in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung vor einer nuklearen Eskalation des Ukraine-Kriegs:

Krieg ist ein Verbrechen und gehört als Mittel der Politik geächtet anstatt befeuert. Je mehr Rüstungsgüter Deutschland liefert und sich an der Aufrüstung der NATO-Ostflanke beteiligt, desto mehr wird es selbst zur Kriegspartei. Die Gefahr eines Flächenbrands in Europa mit nuklearem Ausgang droht so sehr wie seit Jahrzehnten nicht.

Wir sind uns einig über die Verurteilung des russischen Einmarschs in die Ukraine. Es gibt keine Ausnahmen in der Bewertung von Angriffskriegen. Allerdings kommt dieser Krieg nicht aus heiterem Himmel. Er kündigte sich seit mehr als 20 Jahren an. Von 1990 – vom Wortbruch gegenüber Gorbatschow in der Frage der NATO-Osterweiterung über die einseitige Kündigung der ABM-, A-KSE- und INF-Rüstungsbegrenzungsverträge bis zum Aufbau des NATO-Raketenschirms an den Grenzen Russlands – bis heute kennt das Agieren von NATO und EU im Osten Europas nur eine Richtung: Eskalation. Mittlerweile liegen die Militärausgaben der NATO-Staaten 17mal über denen Russlands und sollen noch weiter massiv steigen. Auch Russland rüstet auf, vor allem mit neuartigen Waffensystemen wie Hyperschallraketen, und formuliert seinerseits eine zunehmend nationalistische außenpolitische Doktrin.

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt spätestens seit 2014 aktiv Partei für die Kräfte der Eskalation im Westen und für die rechts-nationalistische Führung in Kiew. Auf den Ukraine-Krieg reagiert auch die neue Ampelregierung ganz in diesem Sinne – mit Waffenlieferungen in ungeahntem Umfang, einem beispiellosen Aufrüstungspaket, Sanktionen und dem möglichst vollständigen Bruch aller Beziehungen nach Russland. Der einzige Profiteur dieser desaströsen Politik hierzulande ist die Rüstungsindustrie.

Doch wer Waffen liefert, will keinen Frieden, wie Bundeskanzler Scholz behauptet, sondern macht sich schuldig an noch mehr Tod und Zerstörung und ist mitverantwortlich dafür, dass der Krieg noch länger und noch blutiger wird, dass eine Verhandlungslösung in noch weitere Ferne rückt. (…)

Die einzige Haltelinie für die deutsche Kriegspolitik ist im Moment (!) noch ein eigener Kampfeinsatz von Bundeswehr-Soldaten. Doch die Logik der militärischen Eskalation ist vorhersehbar. Deutschland beteiligt sich mit eigenen Truppen an der weiteren Verstärkung der NATO-Ostflanke. Wurde vor Beginn des Krieges noch erörtert, sogenannte Defensivwaffen zu liefern, ist man inzwischen schon bei schwerem Kriegsgerät angekommen. Doch dies provoziert die russische Seite weiter und verlängert nur den Krieg und damit die Opferzahlen und Zerstörung. Und es riskiert den 3. Weltkrieg: Nicht nur die von Polen ins Gespräch gebrachte »NATO-Friedenstruppe« und die von Selenskij vehement geforderte Flugverbotszone würde nichts weniger bedeuten, als dass die NATO direkt in einen Krieg gegen Russland eintritt – auch der Tod von NATO-Soldaten bei der Bekämpfung eines solchen Waffentransports z. B. wäre ein solcher Worst case. Eine nukleare Eskalation wäre dann sehr wahrscheinlich.

Wer auf eine »Abnutzung« der russischen Militärmacht hofft oder gar auf ein Szenario wie in Afghanistan setzt, nur »damit Putin nicht gewinnt«, muss sich klarmachen: Das hilft der Ukraine nichts. Etwas anderes zu behaupten, wäre zynisch, wie ein Blick auf Afghanistan zeigt, das nach 40 Jahren Krieg ein vollständig zerstörtes Land ist. (…)