Erzbistum Köln zahlt für überschuldeten Priester

Köln. Das Erzbistum Köln hat insgesamt 1,15 Millionen Euro für einen überschuldeten Priester gezahlt. Der Priester habe knapp 500.000 Euro Schulden gehabt, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Erzbistums. Dabei handelte es sich laut Medienberichten um Spielschulden. Die Schulden habe das Erzbistum beglichen, um dem Geistlichen in seiner Notlage zu helfen, sagte der Sprecher. Nach Überprüfungen sei man dann zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Zuwendungen steuerpflichtig seien. Die Mittel seien zum Teil aus einem Sondervermögen entnommen worden, aus dem auch die Zahlungen an Opfer von sexuellem Missbrauch geleistet werden. (dpa/jW)