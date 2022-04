»Nur sehr wenige erhalten den notwendigen Schutz«

Matthew Hatcher/IMAGO/ZUMA Wire Ukrainischer Soldat in Butscha bei Kiew (3.4.2022)

Das Netzwerk Connection e. V. hat zur Unterstützung russischer, belarussischer und ukrainischer Kriegsdienstverweigerer und Deserteure eine Beratungshotline in russischer Sprache eingerichtet. Was war der Antrieb?

Wenn Soldaten und Soldatinnen, aber auch Wehrpflichtige überlegen, wie sie sich der Rekrutierung und dem Einsatz im Krieg entziehen können, stehen sie vor großen Problemen. Sie suchen nach Auswegen, denken über Flucht und Asyl nach. Um eine Entscheidung treffen zu können, brauchen sie verlässliche Informationen. Deshalb ist es so wichtig, ihnen diese in der eigenen Sprache zur Verfügung zu stellen. Wünschenswert wäre es, dass wir dieses Angebot auch in ukrainischer Sprache machen können.

Liegen Ihnen Zahlen vor, wie viele Kriegsdienstverweigerer und Deserteure es auf beiden Seiten aktuell gibt?

Bislang gibt es nur Hinweise dazu, dass es eine größere Zahl von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren auf allen Seiten gibt. So gab die belarussische Organisation Nash Dom bekannt, dass mindestens 3.000 belarussische Militärdienstpflichtige nach Litauen geflohen seien. Und die von Georgien angegebene Zahl von etwa 30.000 Emigranten aus Russland deutet darauf hin, dass darunter eine bedeutende Zahl von Militärdienstpflichtigen sein könnte. Zur ­­Ukraine gibt es keinerlei Schätzung, da nicht klar ist, wie viele militärdienstpflichtige Männer sich unter den Flüchtlingen aus dem Land befinden.

Sie haben auf einen Unterschied in Behandlung von russischen und ukrainischen Verweigern und Deserteuren hingewiesen. Worin besteht der?

Russische Deserteure und Verweigerer des Militärdienstes müssen normalerweise ins Asylverfahren gehen, um hierzulande die Chance auf einen Aufenthaltsstatus zu erhalten. Dort ist dann vor allem die Frage relevant, ob sie sich konkret einem völkerrechtswidrigen Krieg entzogen haben. ­Ukrainische Männer erhalten dagegen wie alle anderen Flüchtlinge aus der Ukraine einen einjährigen humanitären Status. Erst wenn dieser ausläuft, wird die Frage relevant sein, ob ihnen aufgrund ihrer Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine Verfolgung droht.

Sie fordern die Anwendung einer Richtlinie der EU. Welche ist das?

Die Qualifikationsrichtlinie der EU definiert, wann ein Flüchtling einen Schutz nach der Genfer Konvention erhält. In Artikel 9 wird unter anderem festgelegt, dass Personen, die sich völkerrechtswidrigen Handlungen oder Kriegen entziehen und deswegen mit Verfolgung rechnen müssen, einen Flüchtlingsschutz erhalten sollen. Soweit ist das eigentlich eindeutig, aber Behörden und Gerichte haben die Anforderungen an die Flüchtlinge so hoch gesteckt, dass vielen trotzdem die Ablehnung droht.

Das entscheidende Problem dabei ist: Behörden und Gerichte erwarten, dass die Betroffenen belegen können, dass sie im Kriegsgebiet eingesetzt wurden oder eingesetzt worden wären. Militärdienstentzieher, also Wehrpflichtige, die bereits vor der Einberufung flüchten, werden diesen Nachweis nicht führen können. Und selbst Deserteure, die außerhalb der ­Ukraine aus dem Militär flüchten, werden dies nur selten aufzeigen können. All dies wird zur Folge haben, dass nur sehr wenige wirklich den notwendigen Schutz erhalten.

Hunderten ukrainischen Kriegsdienstverweigerern ist in der BRD kein Asyl gewährt worden. Welche Folgen hat das?

Sie waren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen, weil sie sich nicht am Krieg im Donbass beteiligen wollten. Unter ihnen waren auch Männer, die auf beiden Seiten zwangsweise rekrutiert werden sollten. Hier wurden die Verfahren von den Gerichten lange nicht behandelt – und in den letzten beiden Jahren wurden sie in aller Regel abgelehnt, da sich die Situation in der Ukraine angeblich beruhigt habe und keine Verfolgung mehr drohe. Die Konsequenz für sie ist, dass sie nun erneut der Rekrutierung für einen Krieg ausgesetzt sind.